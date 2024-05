Isabel González presenta su primer libro en Vícar

miércoles 08 de mayo de 2024 , 20:28h

La programación de la XXIV Antorcha de las Letras continúa centrando esta semana sus actividades en el núcleo de La Envía. Así, tras la inauguración del Camino de la Felicidad de este martes, los actos se trasladan a la Biblioteca para conocer una nueva obra literaria.

‘Estaba escrito’ narra la historia de Martina, quien sueña en repetidas ocasiones con una conversación que no logra entender, como si se tratase de un recuerdo y, sin embargo, no logra identificar a sus interlocutores. Aunque cuenta con una vida laboral de éxito, su experiencia en las relaciones de pareja no goza de la misma buena salud. Tampoco presume de contar con muchos amigos aunque siempre está a su lado Bianca, amiga desde la adolescencia y alma gemela. Cuando parece que la monotonía empieza a invadir su vida aparece una oferta para abrir una escuela de teatro que lo cambiará todo para siempre.

Isabel González Lázaro es una joven valenciana afincada en La Envía. Técnico Superior en Marketing y Publicidad y máster en Marketing Digital, se confiesa amante de la literatura desde niña. La pasión por escribir le llega en su adolescencia donde ya escribía relatos y poemas para amigos y familiares. Su experiencia en el extranjero le inspiró a escribir su primera novela de romance publicada donde el misterio y el humor forman gran parte de esta historia.