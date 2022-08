Sociedad Ampliar ¿Cuáles son las mejores aseguradoras médicas? Escucha la noticia Qué hay que tener en cuenta para elegir bien un seguro de salud Como en la actualidad existen cientos de aseguradoras, decidirse por una es un tema difícil. Para poder empezar a descartar y elegir bien la clave está en saber ¿Cuáles son las mejores aseguradoras médicas? En seguros de salud la mejor póliza va a ser siempre sin duda aquella que mejor se adapte a nuestras necesidades. Esa sí que es la mejor inversión. ¿Cómo elegir bien el seguro médico privado? En los tiempos que corren hay que mirar por la economía y evitar contratar más de lo que se necesita. Una buena opción es aprovechar las promociones que tienen las principales compañías aseguradoras quienes en su captación de clientes ofrecen buenos descuentos o bonos regalo. De esta forma el seguro, al menos el primer año, sale mucho más económico; y en los años consecutivos se puede valorar un cambio de compañía para aprovecharse de las otras promociones. Pero hay que tener cuidado porque algunas imponen una permanencia en el contrato superior a lo que dura la promoción. Es otro de los aspectos importantes. Hay que informarse bien sobre el tiempo que se debe permanecer en esa póliza y en caso de quedarse, cuánto será exactamente la cuota una vez que finalice la promoción. Y es que a veces la diferencia de precio es abundante y quizás no conviene lanzarse a esa compañía teniendo en cuenta lo que se va a pagar posteriormente. Una buena elección sería por tanto una aseguradora que realice una promoción pero que después vaya a seguir manteniendo un precio aceptable. Muchas funcionan ofreciendo mejores ofertas a los nuevos clientes y subiendo los precios a los antiguos. Y es que para esas aseguradoras no suele ser primordial el riesgo que pueda conllevar ese nuevo cliente sino más bien añadir clientes a su cartera. La clave está en comparar Porque cada usuario tiene unas prioridades y necesidades diferentes. Hay que mirar entonces qué cobertura es la que más interesa, cuánto cuesta en una compañía u otra y si el pago es anual, bimensual, semestral o anual. Puesto que este es otro de los aspectos que condicionan a algunas personas. Otra de las variables que hay que tener en cuenta en un seguro es la de la edad. Es más, hay compañías que no permiten que se contrate un seguro a partir de cierta edad. Cada una de ellas pone su propio límite y es cuestión de informarse y comparar. Es un detalle importante porque quizás nos acepten en una aseguradora pero al cumplir años ya sea difícil encontrar otra dispuesta a hacernos una póliza, por lo que nos veremos obligados a permanecer en esa. De ahí la importancia de que hayamos elegido una con unas cuotas de la póliza aceptables. ¿Cómo evitar perder dinero? Para contratar una póliza hay que comparar y saber leer bien la letra pequeña, y así poder tener en cuenta las exclusiones, entre otras cosas. Si se tienen patologías previas, es muy probable que no las acepten como cubiertas. Y si se goza de una buena salud, quizás lo que más convenga sea una póliza de tipo básico (que suelen tener una cobertura bastante amplia) e ir aumentándola si se quiere según las necesidades. Otro detalle a tener en cuenta es que si se viene de una compañía aseguradora anterior, hay que asegurarse de avisarles con la antelación suficiente de la baja; para así no encontrarse luego con posibles reclamaciones. Durante muchos años ha habido en España una competencia desmedida en cuanto a seguros de salud, lo que suponía una dificultad a la hora de elegir bien. Hoy en día la cuestión es tan sencilla como seleccionar en un comparador qué es lo que necesitamos y comparar de entre los resultados que nos ofrece. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)