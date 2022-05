Economía ¿Cuales son los peores temores de los comerciantes de bitcoin? viernes 20 de mayo de 2022 , 11:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Bitcoin ha cambiado el mundo, si bien desde sus inicios no tuvo la aceptación esperada, poco a poco se labró su estabilidad y se revalorizó día a día, posicionándola actualmente como la criptomoneda más rentable y cotizada del mercado virtual, por lo que muchos inversionistas han optado por hacer crecer sus capitales. visita en: (https://bitcoin-era.software/) Riesgos que representa operar con Bitcoin Los temores relacionados con el comercio de criptomonedas están directamente relacionados con su constante variación de valor. Es sumamente importante analizar cada uno de los inconvenientes antes de comenzar a operar con ellos. Cuantas más ganancias y rendimientos den las criptomonedas, mayores y significativos serán los riesgos. No podemos olvidar que este mercado aún está en desarrollo. A continuación, mencionaremos los principales y más señalados riesgos al operar con criptomonedas: Pagos irreversibles, cualquier error cometido al realizar una transacción es incorregible, como el monto, mientras se haya realizado permanecerá, la única forma de corregirlo sería que la persona que recibe el pago lo corrija.

Riesgo de pérdida de capital, las monedas digitales se almacenan en billeteras virtuales las cuales están protegidas por el sistema blockchain, además de una clave secreta y personal. En caso de pérdida de la billetera por otra causa interna o externa al sistema informático donde se encuentra almacenada, la pérdida de la inversión es total y decisiva, no es posible recuperar las criptomonedas perdidas. Pueden estar relacionados con actividades ilícitas, cada día este aspecto es más notorio y creciente por parte de la comunidad activa en este medio ya que como todo lo relacionado con las transacciones se mantiene en el anonimato, no es posible rastrear los movimientos realizados ni los nombres de los usuarios. Esta situación puede prestarse para una financiación inadecuada que pone en riesgo muchos factores de la sociedad, como es el caso del narcotráfico o el terrorismo. Valoración baja e inconstante, que se basa en muchos factores como la oferta y la demanda y la opinión de los grandes inversionistas en el comercio digital que inciden decisivamente en su valor.

Fiabilidad limitada, su valor inestable los hace poco confiables, de ahí que muchos inversionistas duden al decidirse por este método de negociación, debido a que no están respaldados por ninguna institución financiera que responda como garante de los fondos, la credibilidad y la confianza son los aspectos que se construyen con el tiempo.

Baja aceptación en el comercio, pues son muy pocos los que se han sumado a este proyecto, pero ahora se puede ver como este comercio está creciendo, a nivel mundial, tanto en particulares como en pequeños y grandes comerciantes. Hay muchas debilidades de las criptomonedas, pero sus fortalezas también son más, todo depende de realizar un análisis exhaustivo al momento de invertir, seleccionando una moneda que tenga un historial, valor y aceptación para tratar de tener confianza y seguridad. Independientemente de todos estos inconvenientes, las personas, de igual manera, apuestan por estas inversiones porque son las más rentables hoy en día y brindan facilidad para negociar. El mundo evoluciona desproporcionadamente y los diferentes mercados crecen con fuerza y ​​quien no está dispuesto a ciertos riesgos, se mantendrá alejado de todo beneficio y rentabilidad. Las ventajas de este mercado superarán rápidamente sus desventajas gracias a una regulación que está ganando espacio, la entrada de las instituciones bancarias brindando acceso a fondos en criptomonedas brindará una gran exposición al mercado y fomentará el desarrollo de soluciones para nuestro día a día. Conclusión Las criptomonedas, a pesar de las constantes críticas y acusaciones que posteriormente se suben y comentan en internet, han llegado a un punto en el que suelen ser los mejores negocios prospectados en la actualidad. Donde muchos quieren participar, porque lo ven como la mejor oportunidad para escalar financiera y económicamente, lograr un mejor estilo de vida, dejando a un lado los miedos e inseguridades basados ​​en el lema si no se arriesga no se gana. Apostando por un futuro mejor, si muchos ya lo han hecho, obteniendo resultados óptimos es hora de empezar cada uno de nosotros, no importa la cantidad con la que vayas a empezar, solo tienes que contar con la decisión y la intención de ganar, y cambiar la mentalidad de que es imposible hacer fortuna de una manera muy fácil y de la nada. El mayor temor de un inversionista es perder lo invertido o correr el riesgo de invertir y ser estafado por falta de información.

