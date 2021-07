Economía Cuándo pedir un préstamo on line jueves 15 de julio de 2021 , 12:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las consecuencias de la crisis derivada del covid-19 han tenido su reflejo en las decisiones económicas de las familias españolas, que han mantenido una deuda con las entidades bancarias estable, valorada en 704.600 millones de euros. El motivo es que ante la situación de incertidumbre, los hogares han decidido no endeudarse más y se han ido limitando a cumplir con los pagos que tenían comprometidos. Precisamente el cambio de tendencia de la pandemia está impulsando de nuevo una estrategia diferente, encaminada a gastar más, en la confianza de que produce una expectativa de mejora económica generalizada, y también porque parte de ese dinero que se ha comenzado a pedir prestado tiene como objetivo activar alguna iniciativa empresarial. Para el caso en que hay que hacer frente a pagos urgentes sin tener una disponibilidad inmediata, en la web CashEddy.es ofrecen un servicio de respuesta rápida y clara, siempre que las necesidades del cliente no superen los 1.500 euros. Esa es precisamente su gran ventaja, que con tener un documento de identidad, una cuenta bancaria activa, y ser mayor de 18 años, el préstamo casi está asegurado, pero como puede observarse se limita a pequeñas cantidades para cosas muy puntuales, para salir del paso. Este tipo de préstamos suelen tener un interés más elevado que el ofrecido por las entidades bancarias, pero en contrapartida son mucho más rápidos y cómodos de conseguir, por eso también las cantidades son más reducidas. Según datos del Banco Central Europeo de 2019, en Francia o Bélgica los préstamos personales alcanzan un interés 3,8% de interés aproximadamente, pero en España en 2020 llegaron a estar alrededor del 8%, mientras que la mayoría de países europeos se movían entre 5 al 6% aproximadamente. ¿Pero realmente son más caros los préstamos on line? Objetivamente no tanto si tenemos en cuenta sus ventajas, y el problema radica en que en ocasiones son personas sin capacidad de respuesta quienes acuden a ellos, lo que les obliga a refinanciarlos, o a pedir nuevos créditos para pagar los anteriores, siendo eso lo que provoca los problemas. Por estas plataformas detallan de un modo exhaustivo todo, con el fin de que las condiciones queden claras. Para emprender un negocio o para una inversión a largo plazo, la estrategia del consumidor debe ser distinta, ya que si hemos mencionado el aspecto de las cantidades, también está el del tiempo, que para los rápidos el tiempo de devolución suelen ser tres meses. La deuda privada en España, incluso a pesar de la crisis derivada del covid-19 se encuentra muy lejos de sus máximos históricos, habiendo alcanzado el 143,25% en noviembre de 2020, mientras que la deuda de la administración pública ha llegado a cifras no conocidas desde no 1902, tras rebasar el 114%. Es decir, que tanto a nivel particular como general, incluso a nivel de economía de país, no es tan relevante la deuda que se tiene como la capacidad para hacer frente a los pagos, y en ese sentido valorar muy bien qué tipo de crédito es el más oportuno en cada circunstancia, porque la deuda total de la economía española ronda el 258% del PIB, una cifra que dista de los máximos alcanzados en 2013, en que la deuda privada era del 200% del PIB, y el total rozó del 280% del PIB. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

