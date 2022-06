Sucesos La Guardia Civil detiene a dos personas por la sustracción de 22 colmenas miércoles 29 de junio de 2022 , 09:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Personal de la Guardia Civil inicia la investigación gracias a la denuncia de la víctima que permite además la recuperación de la totalidad de las colmenas sustraídas En una reciente actuación, la Guardia Civil de Almería detiene a dos personas por el hurto de 22 colmenas, siendo recuperadas la totalidad en una actuación coordinada entre los equipos “ROCA” y el Seprona de la comandancia de Almería. Esta actuación se enmarca en el ámbito de la actividad que desarrolla la Guardia Civil en la investigación de delitos en el marco del Plan contra los Robos en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas en la provincia de Almería. Personal de la Guardia Civil tiene conocimiento a través de la denuncia presentada por la víctima en dependencias del acuartelamiento de la Guardia Civil de Nijar, del hurto de gran número de colmenas. El apicultor adoptó las medidas preventivas recomendadas por la Guardia Civil para la prevención de este tipo de delitos. Estas recomendaciones se realizan en las frecuentes reuniones que los equipos “ROCA” desplegados en la provincia de Almería con profesionales del sector agro – ganadero. Esto permite a los agentes realizar una exacta reconstrucción de los hechos y a pesar de que las colmenas fueron cambiadas de lugar en varias ocasiones por los autores del hurto, trasladándolas temporalmente a varias localidades de la provincia (Sorbas, Mojacar y Níjar), se lleva a cabo un seguimiento de las mismas hasta recuperar la totalidad de ellas en una finca invernada en la localidad de Níjar. Una vez localizadas las colmenas, en la fase final de la investigación, los agentes logran identificaciones positivas de los autores del hurto procediendo a su localización y detención. El valor aproximado de las colmenas sustraídas es de 2700 euros. Las diligencias instruidas por Guardia Civil y los detenidos se ponen a disposición del Decanato de los Juzgados de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

