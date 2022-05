Economía ¿Cuánto dinero se puede pedir en un préstamo rápido? jueves 05 de mayo de 2022 , 13:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un préstamo rápido puede ser muy útil, especialmente en situaciones de emergencia excepcionales. Los motivos más comunes para pedir un préstamo rápido son una avería del coche o de un electrodoméstico, un viaje repentino o la necesidad de comprar un regalo para una boda. Pero, ¿hay un límite en la cantidad de dinero que se puede pedir prestado en un préstamo rápido? Préstamo rápido: ¿cuánto se puede pedir? Los préstamos rápidos se suelen pedir en situaciones de emergencia para pequeños gastos. Por eso, la cantidad que se puede prestar no es grande y depende entre otros de la empresa, de tu situación financiera o solvencia con la cancelación de deudas. La cuota normalmente oscila entre unos cientos de euros y 10.000 de euros. Como se puede ver, el rango es grande, pero normalmente se presta hasta 1000 o 2000 de euros sin ningunos problemas ni papeleo. Tampoco los plazos de devolución del préstamo son tan exigentes. También debes recordar que cuanto más pidas prestado, más tendrás que devolver. Y esto es bastante rápido, ya que los préstamos rápidos suelen tener un periodo de reembolso corto. Préstamo por una pequeña cantidad, ¿es seguro? Un préstamo rápido es para una cantidad menor, pero eso no significa que todo el mundo pueda conseguirlo. Por supuesto, las condiciones para obtener un préstamo son menos exigentes, pero lo más probable es que si tu situación financiera no te lo permite, no consigas un préstamo. Lo más importante es que tú mismo juzgues si puedes permitirte ese préstamo. Todos los bancos están obligados a informarte de las condiciones del préstamo y del plazo de devolución. El banco también debe evaluar si tu situación financiera te permite devolver el préstamo, y si descubre que puedes tener problemas para ello, puede negarte el préstamo. ¿Cuáles son los requisitos para obtener un préstamo rápido? Como el importe de un préstamo rápido no suele ser grande, las condiciones para recibirlo tampoco son muy exigentes. Puedes presentar tu solicitud en línea o por teléfono. Para presentar una solicitud, debes ser mayor de edad, tener un documento como DNI, NIE o NIF, tener una cuenta corriente y aportar todas las informaciones personales que sean necesarias. Si el importe que deseas pedir prestado es mayor, el banco puede pedirte que aportes documentos adicionales, como una nómina u otro documento que acredite que recibes ingresos regularmente. En el caso de los importes más elevados, la decisión también puede tardar más tiempo (debido a la necesidad de aportar y comprobar más documentos). Por lo general, puedes obtener una decisión en unas 48 horas y, a menudo, puede incluso tomarse en unos minutos, sobre todo cuando se trata de cantidades pequeñas. ¿Merece la pena pedir un préstamo rápido? Un préstamo rápido es una muy buena solución si de repente necesitas una pequeña cantidad de dinero para un gasto inesperado. Antes de tomar una decisión, aunque sea por una cantidad menor, asegúrate de que podrás pagarla a tiempo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

