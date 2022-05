Opinión PP, máquina de humo Juan Carlos Pérez Navas Más artículos de este autor Por jueves 05 de mayo de 2022 , 13:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Moreno Bonilla nos ha vuelto a engañar a cuenta del adelanto electoral y está dirigiendo su maquinaria propagandística realizando un balance sesgado de su actuación en estos tres años y medio y en el que, lamentablemente, está pasando por alto lo que interesa a la gente y no a él, que es el empleo, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Al más puro estilo ‘Aló Presidente’, el líder del PP aporta datos manipulados, forzados y, en la mayoría de casos, falsos como los que está difundiendo sobre una Andalucía récord en exportaciones –aunque lo ha sido anteriormente en varias ocasiones desde 2009- o sobre un récord de autónomos -cuando también Andalucía lleva consiguiendo esos hitos desde 2010. La última arenga del discurso oficial que ha sido la tónica de su mandato le ha llevado a él y a su gobierno a vendernos de forma manipulada la encuesta de población activa y los datos económicos de PIB presumiendo de cifras que nos lee de forma torticera cuando la realidad es otra. Lamentablemente, el PIB de Andalucía en el 2020 era el penúltimo nacional detrás sólo de Canarias y, en vez de ser la ‘locomotora’ del empleo que tanto promete, seguimos segunda en la cola de las comunidades que menos crean empleo. En este sentido, nos preguntamos por su promesa de crear 600.000 empleos en Andalucía. No ha habido ni habrá con Moreno Bonilla ni locomotora andaluza ni milagro andaluz y ahí están los datos. Todo lo contrario. El PP ha deteriorado nuestros servicios públicos, ha descendido la tasa industrial y lo único que ha crecido ha sido su ego y la propaganda. Moreno Bonilla ha demostrado su incapacidad para la gestión y ha precarizado los servicios públicos y el empleo y se ha olvidado de la población joven si es que alguna vez la tuvo en mente. Moreno Bonilla sólo sabe poner una maquinaria a trabajar: la de vender humo y falsedades y ahora está le está metiendo ‘más madera’. Vende una imagen idílica de su gestión y de Andalucía que no tiene, por desgracia, nada que ver con lo que existe y se palpa en la calle. El Gobierno andaluz de las derechas nos ha hecho retroceder en el tiempo y estamos aún lejos, por su culpa, de competir con otros modelos y comunidades que sí han aprovechado estos cerca de cuatro años trabajando para la gente y no para su exclusivo interés personal y partidista. Juan Carlos Pérez Navas PSOE 249 artículos @jcpereznavas Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)