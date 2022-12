Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Cuarto puesto autonómico para la Selección de Almería sub-16 con cuatro jugadoras del Poli Ejido martes 13 de diciembre de 2022 , 09:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las celestes Elena y Paula Peralta, Nerea García y Widad Ghazal participan en el Campeonato de Andalucía celebrado en Córdoba Entre el jueves 1 y el domingo 4 de diciembre, las localidades cordobesas de El Viso, Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez fueron los escenarios sobre los que se vivieron los Campeonatos de Andalucía de Selecciones Provinciales sub-16 (cadete) de fútbol sala, tomando parte en la categoría femenina cuatro jugadoras del Poli Ejido Club de Fútbol. Así, las celestes Widad Ghazal, Nerea García González, Elena Peralta Barrionuevo y Paula Peralta Barrionuevo actuaron con la Selección de Almería que, dentro del Grupo A, debutó con triunfo por 2-0 ante la anfitriona y en el encuentro en busca de la final perdió 4-0 contra Granada, que a su vez había vencido 2-8 a Córdoba. Segundas de grupo con tres puntos, las almerienses acabaron cuartas a nivel general (Cádiz ostentó la segunda plaza del Grupo B cosechando más puntos al disputar un partido más), completando el cuadro de honor el subcampeonato de Jaén al llevarse el duelo decisivo las campeonas granadinas por 4-1. Previamente a la celebración de la cita autonómica, las ejidenses del Poli acudieron a las sesiones de preparación durante el mes de noviembre (los días 3, 8, 15, 22, 23, 24 y 30) del combinado provincial que dirige Antonio Morata Luque, con el municipio de Vícar como ‘cuartel general’. En algunos de dichos entrenamientos, igualmente estuvieron sus compañeras Doha Chouni Khouader y Carmen Villegas Castillo, de manera que en total han sido seis futbolistas del Poli Ejido CF, lo que le ha valido convertirse en la segunda entidad más representada en la Selección Almeriense. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

