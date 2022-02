Sucesos Ampliar Cuatro detenidos con 2,5 kilos de marihuana en el coche tras intentar huir de la Policía martes 08 de febrero de 2022 , 20:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a cuatro varones a los que sorprendieron cuando llevaban en el vehículo en el que circulaban dos kilos y medio de cogollos de marihuana. Los arrestados, de entre 42 y 25 años, hicieron caso omiso a las indicaciones policiales de detener su marcha en uno de los accesos a la ciudad desde la Autovía del aeropuerto e intentaron huir. El vehículo radiopatrulla tuvo que realizar una persecución que culminó a la altura del barrio de La Cañada tras un cambio de sentido del vehículo en el que viajaban los cuatro detenidos Pese a la negativa y al forcejeo inicial, los agentes lograron reducirles y encontrar en el interior del coche una bolsa con dos kilos y medio de cogollos de marihuana. El conductor del vehículo, además, carecía de permiso de conducción que le habilitase para conducir cualquier clase de vehículos. Los detenidos han pasado a disposición judicial acusados de un presunto delito de tráfico de drogas mientras que al conductor se le atribuye también un supuesto delito de conducción sin licencia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

