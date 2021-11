Sucesos Cuatro detenidos por drogarse en un salón de juegos miércoles 24 de noviembre de 2021 , 10:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La negativa a identificarse y la agresividad manifestada, culminó con el arresto de los tres hombres y una mujer Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a cuatro personas, los cuales se encontraban consumiendo sustancias estupefacientes en el interior de un salón de juegos. Durante el arresto acometieron a los agentes, y emplearon resistencia grave. En torno a las 18.00 de la tarde del pasado día 17 de noviembre, la Policía Nacional recibía una llamada de la responsable de un salón de juegos de la calle San José Obrero en Almería, en la que manifestaba que varios de los sujetos que en el interior se encontraban, estaban consumiendo sustancias estupefacientes. A la llegada de los agentes, estos presenciaron cómo tres hombres y una mujer estaban en el interior del salón de juegos, consumiendo lo que presumiblemente era cocaína. La Policía Nacional conminó a éstos a que cesaran este consumo, se identificaran, y abandonaran el local. La negativa de los mismos, unida a la agresividad manifestada, terminó con el arresto de las cuatro personas, y otros tres agentes heridos de diversa consideración. Los cuatro arrestados, tres hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 32 y 55 años de edad, han pasado a disposición judicial acusados de un delito de atentado y desobediencia grave. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

