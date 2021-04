Capital Cuatro empresas optan a la ejecución de los trabajos arqueológicos de calle Almanzor miércoles 28 de abril de 2021 , 20:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La mesa de contratación analizará ahora las ofertas antes de adjudicarse unos trabajos necesarios para determinar actuaciones a futuro que se puedan dar en esta zona para la puesta en valor de los restos existentes



Un total de cuatro ofertas se han presentado al procedimiento abierto por el Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, para la contratación de las obras de actividad arqueológica y restauración de las estructuras emergentes en la calle Almanzor, con un presupuesto de licitación de 145.200 euros y un plazo de duración de cinco meses.



Así lo ha anunciado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, una vez concluido el plazo abierto, el pasado 26 de abril, para que los interesados presentaran oferta a dicho procedimiento que ahora continuará con la convocatoria de la mesa de contratación y el análisis de la documentación aportada.



Las cuatro empresas que han presentado oferta a este procedimiento son:



· Patrimonio Inteligente, S.L.



· UMC Construcción S.L.



· Nerea



· Arqueología Técnica Urbana, S.L.







Martínez Labella ha recordado que estos trabajos, en el marco del Plan Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal, “determinarán el contenido y valor de los restos existentes en la ladera del monumento, como así parece, resultado de los trabajos de la primera fase de actuación sobre la zona, consistentes en la demolición de varias viviendas existentes a los pies de la ladera y que también vino acompañada de trabajos de actividad arqueológica preventiva”.



El resultado entonces de esta actuación determinó, por un lado, la necesidad de restaurar y tratar las estructuras emergentes aparecidas y, por otro, la de continuar con los trabajos de prospección arqueológica y retirada de escombros, objeto precisamente de este contrato.



Los trabajos que se desarrollarán por parte del Ayuntamiento sobre esta zona irán dirigidos a la preservación de cualquier hallazgo y su puesta en valor “siempre de acuerdo con la determinación que al respecto haga la administración competente en materia de protección de bienes culturales y patrimoniales”, ha subrayado Martínez Labella.



La de calle Almanzor es una más de las actuaciones incluidas en el Plan Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal que, con una inversión superior a los 9,5 millones de euros, financiados parcialmente a través de fondos EDUSI, supone un rediseño de todo este entorno, uno de los de mayor valor patrimonial que tiene la ciudad y que desde el Ayuntamiento se quiere potenciar también como referente turístico y cultural. Los fondos europeos enmarcados en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) están dirigidos específicamente a la mejora del entorno urbano.



La edil popular ha querido también significar la “continuación” de los trabajos de puesta en valor que el Ayuntamiento realiza en toda esta zona, sumando a esta actuación a nivel arqueológico “la ejecución de proyectos que sucesivamente se van a poner en marcha, caso de las obras de remodelación de la Plaza de la Administración Vieja y su entorno, la puesta en valor del paraje de La Hoya, entre la Alcazaba y San Cristóbal, o las obras de adecuación interior de la Casa Consistorial”, ha enumerado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

