Deportes El alcalde elogia “el talento y carácter” de Unicaja Voley miércoles 28 de abril de 2021 , 20:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco recibe al equipo de voleibol para reconocer su brillante temporada



El Unicaja Voley ha finalizado la temporada proclamándose como subcampeón de la Superliga. Una plantilla llena de vitalidad y, sobre todo, de ilusión por seguir llevando el voleibol a lo más alto. Por este motivo, el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido esta mañana a la plantilla capitaneada por Ignacio Sánchez, que han llegado a Alcaldía acompañados por su presidente, Antonio Rodríguez, y por el entrenador, Manolo Berenguel.



De esta forma, Fernández-Pacheco, junto al concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha homenajeado la trayectoria del club, pese a la derrota con Guaguas por 3-0 que le impidió traer el trofeo a una ciudad que vive con fervor el voleibol. “Es un honor poder recibir a Unicaja Voley, el reciente finalista de la Superliga. Se trata del equipo más laureado del deporte profesional almeriense, con 29 títulos nacionales, y que esta temporada ha vuestro a demostrar su talento y carácter para llegar a la final. Por eso, lo primero que quiero es felicitarles”, ha trasladado.



Además, el primer edil, ha expresado respecto al club que “es un auténtico embajador del deporte almeriense y cuando decimos que la ciudad es tierra de eventos deportivos, este club realiza una gran contribución en la promoción”. Finalmente, ha mostrado su orgullo porque “la base del equipo sea almeriense, comenzando por su entrenador y su capitán, lo que supone un orgullo y una muestra de su apoyo a la cantera”.



El presidente del club, Antonio Rodríguez, ha agradecido “el apoyo municipal recibido durante todo el año. Ha sido una temporada difícil, pero hemos conseguido el objetivo de plantarnos en la final y luchar por ello, se ha hecho un papel muy digno”. Por eso, no ha dejado de mostrar su orgullo “por la lucha hasta el final del club. Gracias al Ayuntamiento, instituciones y patrocinadores porque sin su ayuda esto no sería posible y la próxima temporada trabajaremos y lucharemos para conseguir algo más”.



A su lado, Manolo Berenguel ha detallado que “nos hubiera gustado traer a Alcaldía la copa, pero no ha podido ser pese a que luchamos hasta el último segundo”. El técnico ha resaltado “el apoyo de la afición almeriense. A pesar del año tan complicado por el Covid-19, en las redes sociales hemos contado con mucho apoyo, también del alcalde, que ha subido fotos o vídeos con nuestra camiseta y eso es muy importante, que no quepa la menor duda que sin la ayuda de todos no confeccionaríamos una plantilla que lucha por títulos”.



Finalmente, el capitán ha remarcado que “aunque no esté el trofeo, mi club ha dado el cien por cien, estoy muy orgulloso por el trabajo que han realizado”, ha concluido Ignacio Sánchez.



Unicaja Voley es el equipo más laureado de Almería, con once ligas, once copas y siete supercopas: 29 trofeos y 30 años seguidos llegando como mínimo a semifinales de la Liga (en sus distintos nombres). La próxima temporada, se cumplirán 25 años de la primera Liga lograda, siempre, con el respaldo de Almería.

