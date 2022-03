Deportes Cuatro medallas para la EDM Judo Mytos en la Supercopa de España miércoles 16 de marzo de 2022 , 19:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con dos platas y dos bronces, participaron en la cita con sede en Alicante que reunió a un millar de participantes cadetes e infantiles Almería vuelve a situarse en lo más alto del podio con los éxitos de los que conforman la cantera del deporte base. Esta vez, la escuela deportiva municipal Judo Mytos ha participado en la Supercopa de España de Judo en Alicante, durante los días 11, 12 y 13 de marzo. En el evento más esperado de la temporada se congregaron un millar de participantes de toda España entre cadetes e infantiles. Y, el club Judo Mytos consiguió mostrar el gran nivel que posee y conquistó el podio con cuatro medallas. Alejandra Marín, cadete, obtuvo la medalla de plata +70 kg tras adjudicarse tres combates con autoridad, cediendo en la final ante la actual campeona de España. También, en categoría femenina, Sara Carrión logró medalla de plata. La deportista se imponía en tres eliminatorias llegando hasta la final contra la representante navarra, actual campeona de España, pero, en la final no pudo con la navarra que se imponía con técnica de inmovilización en el suelo. En categoría masculina, Juan Reche en la categoría de peso de -55kg, la más poblada del torneo, consiguió la medalla de bronce al llegar tras cuatro victorias a la semifinal donde sucumbió frente al representante malagueño en un ajustado combate que se decidió en el tiempo extra. Tras la derrota se repuso en la repesca ganando dos combates más con autoridad, lo que le situó en el tercer puesto. Rafael Rubio en -66kg, se colgó la medalla de bronce. Superó cuatro combates hasta plantarse en Semifinales frente a la postre campeón del torneo, el representante aragonés, el cual se impuso en un combate disputado pero que planteó mejor el aragonés. Posteriormente, disputaba el encuentro por tercera medalla que logró con autoridad. Los técnicos del Club Judo Mytos, Miguel Ruiz y Daniel Lara trasladan su satisfacción “con los resultados obtenidos en el trofe, lo que viene confirmando que el nivel de los judocas del Club Mytos sigue estando entre los mejores del panorama andaluz y también nacional”. Así, las miradas se dirigen al Campeonato de España Escolar, que se celebrará en Pamplona el próximo mes de mayo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

