Cuentacuentos y talleres para el mes de febrero en la Biblioteca Central

martes 01 de febrero de 2022 , 15:55h

Arranca el mes de febrero y, con él, nuevas actividades complementarias para la Biblioteca Central José María Artero que en el mes más corto del año contará con talleres y cuentacuentos que, como es habitual, son de inscripción gratuita hasta completar aforo en el marco de las actividades del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería para este invierno y puede reservarse ya la plaza a través de la página web de la red de bibliotecas municipales estrenada recientemente, https://www.bibliotecaspublicas.es/almeria.

La primera de las actividades es el taller de impresión 3D, que vuelve tras el parón motivado por la pandemia. Está destinado a personas de más de 12 años y en él se aprenden las nociones básicas para la puesta a punto de la impresora, así como sobre la preparación de los objetos a la hora de imprimir en 3D. Será el jueves, 3 de febrero, a las 18.00 horas.

La segunda será el martes, 8 de febrero, a las 18.00 horas, con el cuentacuentos ‘¿De qué color es un beso?’, de Rocío Bonilla, destinado al público infantil, de 4 a 8 años. La sinopsis del libro es la siguiente: “Me llamo Mónica, pero todo el mundo me llama Minimoni. ¡Con mi bicicleta soy más rápida que el viento! Me gustan las golondrinas, los pastelitos, los cuentos que me cuenta mamá... ¡Pero, sobre todo, me gusta pintar! Sé pintar mariquitas rojas, cielos azules y plátanos amarillos. También sé pintar pingüinos y cohetes, pero nunca he pintado un beso. ¿De qué color será un beso?”.

La última de las actividades será el jueves, 24 de febrero, a las 11.30 horas, con la segunda parte del taller de adultos ‘¿Cómo funciona mi móvil?’. Este taller está enfocado a personas adultas que tengan dificultades con el uso de los teléfonos móviles. Los usuarios podrán aprender los usos más habituales del teléfono móvil. El taller se caracteriza por su sencillez de lenguaje, evitando el uso de palabras técnicas o en inglés. Se trabajará en el uso ágil de los dispositivos, cómo llamar o gestionar contactos, así como las aplicaciones gratuitas más usadas, cómo realizar descargas, etc.