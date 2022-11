Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Culmina la celebración de su 75 aniversario con el culto al Resucitado domingo 20 de noviembre de 2022 , 18:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa asiste a la misa de la Solemnidad de Cristo Rey, titular de la Agrupación de Cofradías La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asistido este domingo a la misa con motivo de la Solemnidad de Cristo Rey del Universo, titular de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la capital. Un acto litúrgico que ha oficiado el delegado episcopal de hermandades y cofradías, Juan José Martín, y ha presidido la imagen del Resucitado que excepcionalmente se ha situado sobre el Altar Mayor de la Catedral. De esto modo, la Agrupación concluye los actos previstos para la celebración del 75 aniversario fundacional. La conmemoración se puso en marcha justo hace un año, coincidiendo con la festividad de Cristo Rey, y se ha desarrollado con multitud de actos cultuales y culturales con el punto álgido en la Procesión Magna del pasado 29 de octubre. Además, se han celebrado diversos cultos, exposiciones y presentaciones. María del Mar Vázquez ha felicitado a la Agrupación por la Solemnidad de su titular y "el extraordinario resultado del 75 aniversario, del que nos sentimos muy orgullosos de colaborar como Ayuntamiento porque ha sido histórico". Asimismo, la regidora ha extendido su gratitud a todos los cofrades almerienses “por ser ejemplo de movilización, organización y devoción”. Finalmente, la Banda de Cornetas y Tambores Santa Cruz ha interpretado cuatro marchas procesionales Señor de Sevilla, Al amor, Dulce Nombre de María y V Estación para concluir una misa en la que también han participado el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Isaac Vilches, y los concejales Ana Martínez Labella, Diego Cruz, Carlos Sánchez y otros ediles de la Corporación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.