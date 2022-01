Cumpliendo expectativas el XI encuentro de la Red SAPDU de la Universidad de Almería

El XI Encuentro de la Red de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de las Universidades de 2021, que se desarrolla este miércoles 26 y jueves 27 de enero, está teniendo una alta afluencia de participantes y cumpliendo con los objetivos previstos, siempre con el telón de fondo de que en las universidades españolas estudian actualmente más de 23.000 personas con diversidad funcional. Lo organizan la UAL y la CRUE, contando con el patrocinio de las fundaciones ONCE y Universia, y se ha iniciado con una conferencia titulada “Los estudiantes en el epicentro de la innovación docente”, pronunciada por Alfredo Corell, vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital de la Universidad de Valladolid y divulgador de gran repercusión mediática.

En el acto de inauguración el rector de la Universidad de Almería ha afirmado que “son tiempos para repensar la educación”. En esa línea, Carmelo Rodríguez ha insistido en que “la apuesta por la renovación y mejora continua de los procesos educativos que ofrecemos en las universidades, así como de los servicios que prestamos, es, más que nunca, una necesidad acuciante para poder garantizar una educación verdaderamente inclusiva, equitativa y de calidad, en línea con el objetivo 40 de la agenda 2030 de la ONU”. Ha hecho un repaso por la apuesta de la UAL en materia de inclusión, “un Plan de Actuación que recorre medularmente nuestra institución -textualmente-, con la finalidad de eliminar barreras sociales y actitudinales y favorecer un acercamiento transversal al colectivo de personas con diversidad funcional creando entornos que fomenten al máximo su desarrollo académico y profesional”.

El rector ha ido más lejos fijando el foco en un reto clave: “La investigación en diversidad funcional siempre ha supuesto un valor añadido para la producción científica de la Universidad de Almería, por su impacto directo e indirecto, no solo en el avance del conocimiento, sino también en la mejora en sí de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional (…), pero hay una escasa presencia de investigadores con diversidad funcional en la producción científica de las universidades, por lo que también debemos realizar esfuerzos e implementar medidas de acción positiva para orientar al estudiante con diversidad funcional a la docencia y la investigación”. Rodríguez ha agradecido “la dedicación y el trabajo de los técnicos de los servicios de atención que forman parte de esta red”, y se ha mostrado seguro de que este encuentro auspiciará avances notables.

Por su parte, José Luján, presidente de CRUE-Asuntos estudiantiles y rector de la Universidad de Murcia, ha animado “a seguir trabajando en la línea que se está haciendo”, destacando “el compromiso de las universidades con las personas con discapacidad. Tenemos que seguir tejiendo alianzas, como las que tenemos con Fundación ONCE y Fundación Universia”, textualmente. Ha matizado que “hay motivos para sentir orgullo de lo que se ha hecho hasta ahora, pero sobre todo hay conocimiento y compromiso para seguir avanzado en este ámbito del desarrollo de las universidades, entidades inclusivas en las que todas y todos son necesarios, y para que eso sea así el trabajo maravilloso que realizan las personas de la Red SAPDU es esencial”.

Maribel Ramírez, vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL, y en este caso también coordinadora del Grupo de Trabajo de Diversidad y Discapacidad de CRUE, ha hecho referencia al lema del encuentro, RED-NOVARSE, que “refleja nuestra actitud de mejora continua y de renovación en nuestros procesos y servicios para adaptarnos a nuevos retos, nuevas circunstancias y paradigmas en la atención a las personas con discapacidad, y deja clara la vocación de seguir trabajando en red como la mejor alternativa para garantizar esa renovación continua”, de modo literal.

Con una década de trayectoria de SAPDU, Ramírez ha puesto sobre la mesa un matiz determinante, “se ha iniciado un camino sin retorno, con un sólido avance, y ya nadie cuestiona el proceso de normalización e integración de estudiantes con discapacidad en nuestras aulas, ya no es una cuestión que pueda ser objetable”, textualmente, “y una vuelta a atrás no es posible”. Ha aportado el dato de que “este curso hay más de 23.000 estudiantes con discapacidad en todo el país, que son el centro de nuestro trabajo”, ha dicho, “la plena inclusión, nuestro objetivo, y la apuesta, la innovación educativa poniendo siempre el acento en el factor humano, imprescindible”. En las políticas inclusivas “la CRUE ha querido tener siempre un papel catalizador”. Es cuestión de compromiso y sobre él ha hablado Isabel Martínez desde la Fundación ONCE, “la evolución positiva del trabajo que se ha ido desarrollando a lo largo de esta década, profesionalizándose los servicios, creciendo en recursos, creciendo en apoyos”.

Martínez ha destacado “la voluntad” de todas las universidades españolas y que “la red SAPDU es un gran valor para el sistema universitario español”, enmarcando el encuentro en el mismo momento en el que se está debatiendo la nueva universitaria, “para la que se están mandando propuestas que mejoran las prácticas inclusivas y que estos servicios de atención, que son estructurales de las universidades, se citen en la LOSU y queden bien definidos en la misma”. Desde Fundación Universia, su directora, Sonia Viñas, ha agradecido la predisposición desde el inicio en 2007 “con el objetivo de transformar una realidad”. En ese sentido, “los encuentros de SAPDU son clave porque nos invitan a parar, a reflexionar, a aprender, a idear y a apartarnos del día a día, que obviamente es importante, pero a veces no nos permite pensar para ver cómo podemos mejorar, lograr un mayor impacto y ser más eficientes”. A su juicio, es “ejemplo de organización en red, democrática, sin jerarquías, que combina lo formal con lo informal para que fluya la innovación, permitiendo desde el compañerismo interuniversitario pueda cambiar una realidad, que se relaciona con muchos planos”.

Lo de “crear espacios en los que quepamos todos” que ha aportado Viñas ha ido acompañado de “dar la vuelta a la perspectiva” y buscar “que el estudiantado no ignore a sus compañeros con discapacidad y los incluya en actividades”, porque además de dar servicios, “mucho más eficaz es intentar convencer, sensibilizar y concienciar al entorno para tener cada vez más aliados”. Así se ha lanzado este XI Encuentro de la Red de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de las Universidades de 2021, red que reúne a técnicos de los servicios de atención y que pretende coordinar las tareas y fomentar la colaboración de todo el tejido social en la inclusión de los estudiantes con discapacidad. La apuesta por la innovación educativa ha tenido reflejo en la conferencia inaugural de Alfredo Corell quien ha expuesto las claves de su proyecto de innovación educativa, ‘Immunomedia’: “Los estudiantes no solo tienen que ser cómplices, sino que, en mi criterio, tienen que ser el centro, si queremos que tenga repercusión en las aulas”. Para su misión creó objetos de aprendizaje multimedia de calidad y da “mucho empuje al uso de las redes sociales”.

Tras un breve descanso, la jornada ha seguido con la presentación de la herramienta Blackboard Ally, para la mejora de la accesibilidad. Han tomado partido Raúl Castillo, responsable de Proyectos de Innovación Educativa en eLearning Media, Luis Tornos, responsable de Soluciones Blackboard en la misma empresa, y Alberto de la Viuda, Solutions Engineer en Blackboard como ponentes. Por último, se ha cerrado el día con casos prácticos desde diferentes universidades, aportando conocimiento del día a día de la atención a la diversidad. Para este jueves se hablará de ‘Diversidad e inclusión en la futura LOSU’, por Manuel González, subdirector general de Actividad Universitaria Investigadora de la Secretaría General de Universidades, al que seguirá Celia Martínez, responsable de la Unidad de Equidad de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, con la segunda conferencia del día. Quedará una más para finalizar el encuentro, titulada ‘Nuevas perspectivas de futuro’, que será a la limón entre Isabel Martínez, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de la Fundación ONCE, y Beatriz Arribas, responsable de Empleo de la Fundación Universia. Además, como es tradicional, se celebrará el Plenario anual.