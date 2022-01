La UAL formará a profesionales de turismo rural sostenible con RURALTOUR

miércoles 26 de enero de 2022 , 18:55h

La Universidad de Almería junto a socios de Turquía, Rumanía, Irlanda, Italia y Letonia forma parte del proyecto Erasmus+ KA2 RURALTOUR, que pretende contribuir a los objetivos de turismo rural sostenible a nivel europeo mediante el desarrollo de las habilidades de los propietarios de negocios, gerentes, empleados, estudiantes de FP y potenciales empresarios del sector del turismo rural a través de un método de formación innovador y de fácil acceso.

Para contribuir a este objetivo se llevarán a cabo varias acciones como la preparación un informe del sector del turismo rural, material de formación, un programa de aprendizaje electrónico, un conjunto de buenas prácticas, aplicaciones móviles del programa de aprendizaje electrónico y diversas actividades de formación.

Este miércoles, 26 de enero, los socios participantes han mantenido una reunión de trabajo en el campus almeriense. Además de la UAL, son socios de este proyecto: Trabzon Ortahisar Municipality (Turquía) que es la entidad coordinadora; Trabzon Provincial Directore of Culture and Tourism (Turquía); Bucharest University of Economic Studies (Rumanía); Momentum Marketing Services - MMS (Irlanda); FEDERTURISMO - Confindustria (Italia) que es una asociación nacional de empresas de turismo rural de Italia, y Latvijas Lauku Turisma Asociacija Lauku Celotajs - LCTA (Asociación de Turismo en Letonia).

"Es una de las reuniones contempladas en este proyecto que pone especial énfasis en el desarrollo del turismo en zonas rurales. Es un proyecto recientemente concedido en el que la UAL va a desarrollar dos de los paquetes de trabajo y es la primera reunión presencial que se tiene, tras una on-line. Estamos muy contentos y animamos al profesorado porque este tipo de proyectos son una adecuada vía para obtener una adecuada financiación y, además, facilita mucho la internacionalización de nuestros investigadores en líneas que a nosotros nos resultan interesantes", ha explicado el vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas, en el inicio de la reunión.

Cuevas ha indicado que por parte de la UAL participa un equipo "que lleva mucho tiempo trabajando en desarrollo rural, debido a que Almería apostó por un modelo de turismo más sostenible y repartido, no solo de sol y playa, sino preservando el medio ambiente y también apostando por un reparto de la riqueza".

La tendencia al turismo rural como turismo alternativo está aumentando tanto en Turquía como en Europa. Según las estimaciones, la proporción del turismo rural en los ingresos totales del turismo en Europa se sitúa en torno al 15% y muestra un aumento continuo. En toda Europa se llevan a cabo importantes actividades de turismo rural. Los hoteles pequeños y medianos, los restaurantes, las casas de pueblo, etc. están activos en el sector del turismo rural, especialmente en forma de empresas familiares. Además de las deficiencias estructurales, existe una importante falta de recursos humanos formados en este sector. En la dirección de los principios del Programa Erasmus+, es necesario proporcionar oportunidades de formación para las personas que trabajan en el sector del turismo rural con el fin de adquirir nuevas habilidades, fortalecer su desarrollo personal y aumentar las oportunidades de empleo.

Para el coordinador de RURALTOUR en la UAL, José Luis Ruiz Leal, este proyecto es "una excelente oportunidad de posicionarnos como un centro de investigación fuerte en temas de turismo, sobre todo de turismo rural que en toda la época de pandemia ha adquirido una especial relevancia"

Ruiz Leal destaca que el proyecto permitirá seguir investigando en cómo mejorar en muchas áreas de este sector como en seguridad, contratación o cuáles son las nuevas áreas tendencia de los consumidores y qué están valorando actualmente. También es importante para la docencia porque una parte de este proyecto europeo consiste en generar contenido que se impartirá presencialmente y también se colgará en una plataforma con un sistema de autoaprendizaje. "Habrá módulos relacionados con turismo rural que van dirigidos a directivos, empleados de empresas de turismo rural y estudiantes de turismo de los diferentes centros que participan. Todo esto es una oportunidad excelente para ellos. Además, este proyecto sirve para reforzar lazos con los socios participantes".

Los dos módulos de los que se encarga la UAL están relacionados con la gestión de marcas de destinos turístico y marketing turístico. En la reunión mantenida este miércoles los socios han tratado los productos intelectuales IO2 y IO3 (Intellectual Outputs). Desde la UAL han coordinado el IO2 (Intellectual Output 2) denominado 'Development of curriculum and training material in different level for rural tourism'. Entre todos los socios han elaborado el manual que estará disponible on-line, en una plataforma de E-Learning.

El manual tiene 8 módulos con los temas más relevantes para gestión de empresas de turismo rural. Estos temas se identificaron en el 'IO1. Analysis of thecurrentsituation of the rural tourism sector in the partnercountries to prepare sector report', período durante el cual se hicieron encuestas a diversas empresas en cada uno de los países socios. Este miércoles han presentado el borrador final del manual, para discutir sobre posibles modificaciones menores y traducirlo, posteriormente, a cada uno de los idiomas de los socios participantes en el proyecto.

Posteriormente, los socios irlandeses -presentes de forma on-line por covid, al igual que los socios turcos que no han podido viajar por el temporal de nieve que azota Turquía- darán las primeras indicaciones para el desarrollo del 'IO3. A best practice book and good practices video to disseminate the successful rural tourism practices', en el que participan todos los socios.

Además, para la preparación del IO3 se realizarán durante los tres días que durará la estancia en Almería diferentes visitas. Finalmente, los socios fijarán la fecha definitiva para el próximo encuentro, programado en Irlanda.