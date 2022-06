Provincia Ampliar Cursos De Natación En las Cabañuelas El 4 De Julio viernes 24 de junio de 2022 , 16:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con Tres Turnos De Tres Semanas Para Menores De 17 Añoss, Y De Un Mes Para Los Adultos



La Piscina Municipal Climatizada de Vícar, en Las Cabañuelas, ha dado por finalizada la temporada invernal con la entrega de diplomas a los participantes en las actividades celebradas en los últimos meses y ya se prepara para a partir del 4 de julio acoger los cursos de natación infantiles y de adultos para este verano. Tres son los turnos, de dos semanas, programados en lo que se refiere a los infantiles para estos dos próximos meses, asi como los dos turnos de adultos, uno por mes. La pileta de Las Cabañuelas, acogerá también el aquasport. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha animado a la participación en estos cursos, todo un clásico en la programación veraniega del municipio, y que ofrece a los ciudadanos la oportunidad de aprender a nadar, especialmente a los más jóvenes, así como a disfrutar del agua durante cerca de una hora diaria, dado que las sesiones son de unos 40-45 minutos por grupo. En lo que se refiere a los cursos infantiles, de 3 a 17 años, el primer turno se impartirá entre el 4 y el 22 de julio, mientras que el segundo será del 25 de julio al 12 de agosto y el tercero del 5 de agosto al 2 de septiembre. Las clases se impartirán de lunes a viernes, en horario de mañana, con 45 minutos de duración para cada uno de los grupos y son impartidas por monitores titulados. Las inscripciones tanto para los cursos infantiles como lo de adultos, para mayores de 17 años, y el aquasport se pueden realizar en la Recepción de la propia instalación acuática. Más información llamando al teléfono 950 55 35 35. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

