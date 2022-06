Capital Estos son los cambios en las líneas del bus de Almería en verano viernes 24 de junio de 2022 , 16:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Surbus refuerza a diario la línea 30 que llega a Retamar y los domingos y festivos las líneas 11, 12 y 18 que conectan con la playa Llega el verano y las líneas del transporte público urbano gestionadas desde el Área de Movilidad y operadas por la empresa Alsa-Surbus, se adaptan a la época estival e incrementan los servicios con la playa, mientras acortan o suprimen los que se prestan con la Universidad al finalizar el curso académico. Así, ante el incremento de población durante estas fechas en la zona de El Toyo y Retamar, la línea de transporte público urbano L30 (Almería-Aeropuerto-Retamar) reduce, de lunes a domingos, su frecuencia pasando de los 35 minutos habituales a 25 minutos, afirma la concejala de Movilidad y Seguridad, María del Mar García Lorca, que insiste en la importancia de flexibilizar el transporte público urbano para adaptarlo a las necesidades de los usuarios. Y siguiendo esta forma de trabajar, el Ayuntamiento, de la mano de Alsa-Surbus, adelantaba al domingo 19 de junio el refuerzo de tres líneas de autobús que conectan con las playas capitalinas, de modo que habrá vehículos cada menos tiempo los domingos y festivos en las líneas 11, 12 y 18. Así, la línea 11 (Zapillo-Universidad-Nueva Andalucía), que los sábados, domingos, festivos y todo el mes de agosto también se acorta y no llega a la UAL se ve reforzada con más frecuencias todos los domingos y los festivos. Es también el caso de la línea 12 (Nueva Andalucía-Universidad-Zapillo). Al igual que la 11, no llega al Campus universitario ni los fines de semana, ni los festivos, ni durante todo el mes de agosto. No obstante, se ve reforzado el servicio acortándose el tiempo de espera entre un vehículo y el siguiente para que los usuarios puedan utilizarla con más comodidad para llegar a las playas todos los domingos y los festivos. Por último, la línea 18 (Torrecárdenas-Costacabana) también se refuerza con la llegada del calor y desde el domingo 19 contará los domingos y festivos con una mayor frecuencia de paso por las paradas hasta el mes de septiembre. Universidad El fin de las clases en la Universidad de Almería provoca también una menor demanda de usuarios hacia el Campus, por lo que desde el 1 de julio se suprime la Línea 19 (Gregorio Marañón 'La Salle'-Universidad) y se acorta la Línea 4 (Torrecárdenas-La Goleta-Universidad), de modo que sólo llega desde Torrecárdenas hasta la rotonda de Nueva Almería desde donde regresa hacia La Goleta y vuelta a Torrecárdenas, sin llegar, como hace habitualmente, hasta la Universidad de Almería. Las Líneas 11 y 12 acortan su trayecto los sábados, domingos y festivos y no llegan a la UAL, recorte de servicios que se ampliará en agosto a todo el mes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

