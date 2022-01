Capital Cursos presenciales de los Centros de la Mujer de Cortijo Grande y calle Terriza martes 11 de enero de 2022 , 19:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ya es posible conseguir una de las 631 plazas disponibles para participar en los 160 talleres que comenzarán en enero con aforo limitado para mantener la seguridad frente al Covid-19 Los Centros de la Mujer ofertan 160 cursos y talleres con, ahora mismo, 631 plazas libres para este invierno. La inscripción para participar en alguno de ellos está abierta desde este lunes 11 de enero, a las 8.30 horas, y puede formalizarse en cualquiera de los dos centros, el de la calle Terriza o el de Antonio Muñoz Zamora (Cortijo Grande) y online, a través de la web www.mujeralmeria.es, hasta completar aforo. Tal y como sucediera con los cursos de otoño, cuando se retomó la presencialidad tras más de un año suspendidos a consecuencia de la pandemia del coronavirus, se han ofertado menos plazas con el objetivo de mantener la distancia de seguridad decretada por las autoridades sanitarias para evitar los contagios por COVID-19. En este trimestre los usuarios, mujeres y también hombres, pueden formarse en materia de informática, inglés de todos los niveles, fotografía, ejercicio físico, cursos de costura, memoria, crecimiento personal, etcétera. Las inscripciones pueden formalizarse en cualquiera de los dos centros, el de la calle Terriza, 9 o el de Antonio Muñoz Zamora, 5 (Cortijo Grande), en horario de 8.30 horas a 13.30 horas, de lunes a viernes, y online, a través de la web www.mujeralmeria.es, hasta completar aforo. La concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha señalado que “la gran repercusión que tienen siempre estos cursos. Prueba de ello es que se han ofertado 1.816 plazas de las que, a las 13.30 horas de hoy, ya solo quedaban disponibles poco más de 600, que espero se agoten, ya que es una buena oportunidad de formarse y divertirse”. Asimismo, ha recordado que ambos Centros de la Mujer cuentan con Área Infantil, en horario de 16.30 a 21.30 horas, de lunes a viernes, para niños de entre 3 y 12 años, para facilitar que los padres y madres puedan realizar estos cursos. Requisito: poseer la tarjeta de usuaria Laynez ha recalcado que el único requisito para inscribirse en alguno de estos cursos es estar en posesión de la tarjeta de los Centros de la Mujer. Esta es totalmente gratuita y se puede realizar en cualquiera de los dos centros. Para ello hay que cumplimentar una ficha, aportar dos fotografías tipo carné, una fotocopia del DNI y ser mayor de 18 años. En la actualidad son 14.083 las personas con carné (tanto mujeres como hombres). Una cifra que se espera incrementar con la apertura del tercer Centro de la Mujer de Los Molinos, señalan desde el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

