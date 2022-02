Opinión Dalías; singularidad, calidad y tradición Salvador Páez Más artículos de este autor Por jueves 17 de febrero de 2022 , 16:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Dalías ya no solo se ha convertido en la cuna del pimiento temprano, sino uno de los lugares donde la excelencia de nuestra variedad de productos marca una clara diferencia en el mercado y en la creciente demanda de algunos restaurantes de alta cocina. Dalías cuenta con una producción del 90% de pimiento temprano y el restante dedicado a otros vegetales como los calabacines, tomates, berenjenas y, como no, los présules y tirabeques. En cualquiera de los casos, nuestros agricultores abrieron el camino de la aplicación del control biológico y hoy es uno de los motivos de su gran valor. La idiosincrasia de nuestro municipio destaca por el agua, procedente del manantial del Arroyo de Celín, teniendo gran salinidad y con una calidad excepcional. A esto, además, hay que añadir la importancia de nuestro microclima, que favorece la orografía del valle de Dalías, rodeado de montañas, protegiéndonos de los vientos fríos del norte y las corrientes fuertes de Poniente o Levante. Nuestros agricultores y su trabajo han convertido a Dalías en el lugar con mayor exportación, y no menos importante, la zona geográfica en la que antes podemos disfrutar del fruto de lo cosechado, un producto de una calidad excelente, libre de productos químicos y ejemplar por su sabor, color y beneficios. Los pimientos, présules y tirabeques se consumen en todos los hogares y nuestros hosteleros presumen de su calidad en cada una de las recetas que los visitantes pueden degustar cuando vienen a disfrutar de nuestra rica gastronomía. Como no, he de destacar la gran apuesta de las empresas asentadas en nuestro municipio, impulsando el consumo y trasladando nuestro extraordinario género hasta todos los rincones de España y diversos países de Europa y, por ende, el nombre de nuestro pueblo. Desde el Ayuntamiento de Dalías venimos incrementando la apuesta por la promoción de nuestros productos, conscientes de las posibilidades con las que cuentan y la riqueza que generan estas acciones, repercutiendo directamente en el crecimiento del principal motor económico de nuestros vecinos, prueba de ello son las Jornadas de Pimiento Temprano en noviembre o las Jornadas de Tirabeques que tendrán lugar del 18 al 20 de marzo. Así como la proyección de la imagen de cada uno de ellos en medios de comunicación regionales y nacionales en plena temporada. Me gustaría recordar que el próximo 22 de marzo es el día que la Organización de las Naciones Unidas declaró como el Día Mundial del Agua, con el objetivo de que tomásemos conciencia sobre su importancia e hiciéramos un uso más responsable del recurso y me gustaría aprovechar la cercanía de esta fecha para insistir en la necesidad de que realicemos un uso eficiente de este bien, ya que su consumo en la agricultura representa el 70% del consumo de agua dulce del planeta y desde el sector tenemos una gran responsabilidad en este sentido. Mejorar la eficiencia en el uso del agua ya es algo vital y de compromiso, máxime teniendo en cuenta la escasez de lluvia que hemos tenido este año. El agua es la vida de nuestros productos, de nuestra tierra, de nuestras familias… y disponemos de muchas herramientas para usarla de forma controlada, sistemas que van en aumento cada día y a los que debemos acogernos. Nuestro futuro dependerá de nuestras acciones y compromisos presentes. Por supuesto, el compromiso firme de trabajar en unidad por parte de todas las administraciones; locales, provinciales, regionales y nacionales es imprescindible, respaldando al sector agrícola, presumiendo de nuestra riqueza y poniéndola en valor, sin mesura. Ese será el mayor gesto de lealtad y respeto hacia el trabajo de nuestros vecinos. Salvador Páez Concejal de Agricultura de Dalías 1 artículo Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)