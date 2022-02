Almería Ampliar MITMA adjudica por 6,4 millones la mejora de la seguridad del túnel de Aguadulce jueves 17 de febrero de 2022 , 16:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las obras se financiarán con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con 357 millones para adaptar los túneles a la normativa europea y mejorar la protección de la fauna y de los usuarios vulnerables El refuerzo de la seguridad y la modernización de los túneles de la Red de Carreteras del Estado (RCE) es una prioridad para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que impulsará la ejecución de dichas intervenciones con cargo a los fondos europeos de recuperación NextGenerationEU. En este contexto, Mitma ha adjudicado las obras de adecuación y mejora de las condiciones de vialidad y circulación del túnel de Aguadulce (Almería), en la autovía de A-7, por 6,4 millones de euros (IVA incluido). La actuación está encaminada a adaptar la infraestructura almeriense a los requisitos establecidos en el Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, fruto de la transposición de la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004. En concreto, en el túnel de Aguadulce está previsto implementar una galería auxiliar a ambos lados de túnel para reforzar los sistemas de evacuación, un sistema de drenaje para tóxicos o una red de hidrantes. Asimismo, se mejorará el sistema de ventilación, de iluminación y señalización de seguridad, la megafonía y el circuito de televisión, entre otras actuaciones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

