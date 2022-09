Dani Martín y su gira ‘Qué caro es el tiempo’ en Almería

miércoles 28 de septiembre de 2022 , 15:51h

El Recinto de Conciertos del Ferial ha recibido este verano a lo más granado de la música, con propuestas actuales, clásicas e imperecederas, apuestas de futuro, para todo tipo de públicos y numerosas. Desde el inicio de la gira mundial de Rosalía, pasando por nombres incontestables como Robe de Extremoduro, Estopa, Malú, Cooltural Fest (con Izal, Nathy Peluso, Rozalén o Rigoberta Bandini entre sus nombres más destacados), Morad, Hombres G o Taburete. Este fin de semana será el cierre de este espacio con dos nuevos conciertos: el que ofrecerá Dani Martín el viernes, 30 de septiembre, y el de Maka el 1 de octubre, ambos en el marco de la programación de la temporada de otoño puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

En el caso de Dani Martín, el concierto comenzará a las 21.30 horas y las entradas tienen un precio que oscila entre los 41 y 64 euros, más gastos de gestión. Están a la venta en la página de venta de entradas de El Corte Inglés (https://www.elcorteingles.es/entradas/conciertos/entradas-dani-martin-gira-que-caro-es-el-tiempo-almeria/).

El Recinto de Conciertos del Ferial acogerá así en este final de mes la gira ‘Qué caro es el tiempo’, Un tour que Dani Martín presentaba así: “Después de lo que hemos vivido, y de lo que no hemos podido vivir, ya no tiene sentido que la gira se llame “Lo que me dé la gana”. Nos merecemos reencontrarnos con todas las canciones que nos han llevado a los lugares donde hemos sido felices. Y cantarlo todo. Por eso la gira pasa a llamarse “Qué caro es el tiempo”. Nos lo merecemos”, apuntaba.

Y es que en esta gira, el que fuera vocalista y cara reconocible de los añorados y carismáticos El Canto del Loco recupera parte de las canciones de la banda, que conviven con naturalidad con muchos de los éxitos cosechados ya con su carrera en solitario.

Con estos mimbres, su concierto será el lugar idílico para que los seguidores de Dani Martín vuelvan a los momentos que merecen la pena vivir y, sobre todo, que son dignos de experimentar. El cantante de éxitos como ‘Zapatillas’, ‘Besos’, ‘Mentira’ o ‘Cero’, pisará Almería tras recorrer España y América con su exitosa gira ‘Grandes éxitos y pequeños desastres’ que comenzó en 2018, y que disfrutaron más de 400.000 espectadores.