Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar David Bisbal celebra que 20 años no son nada domingo 20 de noviembre de 2022 , 13:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Rosa López, Pablo López, José del Tomate y Álvaro Soler se sumaron a una fiesta que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y la UD Almería Inolvidable. David Bisbal ofreció la noche perfecta a los más de veinte mil espectadores que agotaron todas las entradas en el concierto con el que el artista almeriense conmemoró sus primeros veinte años como artista solista en el Power Horse Stadium de los Juegos Mediterráneos y que contó con la colaboración especial del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y la Unión Deportiva Almería. Un respaldo unánime de toda la ciudad, entre ellos el de la alcaldesa María Vázquez, y la provincia que no dudó en acompañar a David Bisbal por un viaje cronológico por todos los éxitos de su carrera, hasta completar un concierto de casi tres horas de duración y que fue retransmitido en directo para todo el mundo en varios canales de Movistar. El 19 de noviembre de 2022 quedará para siempre en la memoria del artista almeriense. Ese día volvió a escribir una de las páginas más memorables de la historia de la música en nuestro país, con un concierto inolvidable ante más de 20.000 personas que abarrotaban el Power House Stadium de los Juegos Mediterráneos. Un concierto extraordinario, con un David Bisbal pletórico, y en el que durante casi tres horas de música, baile, emoción y sorpresas repasó los grandes momentos de su trayectoria musical, sus canciones más emblemáticas y los nuevos éxitos. El pasado mes de julio, David Bisbal comunicaba la fantástica noticia de este único y exclusivo concierto para celebrar sus 20 años de carrera musical, y en menos de dos horas desde su salida a la venta las entradas se agotaban, lo que demuestra las ganas con las que sus incondicionales esperaban su regreso a los escenarios. Una emocionante noche en la que el Power House Stadium se convirtió en una total celebración, con un público entregado desde la primera canción y en completa armonía con el artista, que les devolvió con creces el cariño y la admiración en cada tema. Acompañado de una impresionante banda de diez músicos, David Bisbal desgranó una a una las canciones de un repertorio amplio y exitoso, quizá único. Temas como “Corazón Latino”, “Ave María”, “Dígale”, “Lloraré las penas”, “Bulería”, “Quién me iba a decir”, “Antes que no”, “Mi princesa”, “Culpable”, o las más recientes “A partir de hoy”, o “Si tú la quieres”, interpretadas con la energía y pasión habituales que el artista nos regala en cada actuación, se fueron sucediendo entre la felicidad de un público que no dejó de cantar y bailar ni una sola de esas míticas canciones que ya forman parte de su vida. No faltaron las sorpresas, como ya es habitual en todos los conciertos del artista a lo largo de estos veinte años, para hacer aún más especiales algunos de los momentos de la noche. Que llegaron cuando Pablo López se sentó al piano para convertir aún en más mágica la interpretación de “El Ruido”, y con las colaboraciones de Álvaro Soler en “A Contracorriente”, Rosa López en “Vivir lo nuestro”, y José del Tomate a la guitarra en el sentido homenaje a la ciudad, “Almería Tierra Noble”. El cantante, que nunca olvida sus orígenes ni a aquellos que le han acompañado en su exitosa carrera, tuvo un hermoso recuerdo para todos ellos, y quiso agradecérselo en una cita tan especial. A todo el público que le acompañaba, a su familia (su motor), a su equipo de trabajo y a sus diferentes clubs de fans llegados desde diferentes puntos de España y el mundo. El broche de oro llegó con la traca final… Un fin de fiesta con el medley de tres clásicos (“Bulería”, “Esclavo de tus besos” y “Ave María”) en el que los decibelios llegaron hasta el límite entre el éxtasis de los fans que llenaban el recinto. David Bisbal nos regaló en este 20 Aniversario una de sus actuaciones más impactantes. Una vez más demostró por qué es uno de nuestros artistas más internacionales, con una capacidad de sorprender al alcance de muy pocos, con una energía inagotable sobre el escenario, una voz única, un repertorio inigualable y un talento para cuidar cada detalle, desde la perfecta producción técnica hasta la impecable escenografía. Y ahora, con la tremenda capacidad de trabajo que le caracteriza, prepara ya la intensa agenda de 2023, con nuevos y novedosos proyectos que se irá conociendo en las próximas semanas. Entre ellos, como ya adelantó el propio artista este verano, un documental para Movistar Plus+ (que además emitió en directo el concierto) en el que se repasará la trayectoria del artista en estos veinte años de carrera. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

