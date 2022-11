Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Almería produce 3,5 millones de Flores de Pascua domingo 20 de noviembre de 2022 , 13:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carmen Crespo destaca que Andalucía lidera la exportación de flor cortada, sector al que se destinan 2,3M€ de la ‘Medida 22’ La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha destacado que “Almería cuenta con el 33% de la producción nacional” de Poinsettia, más conocida como Flor de Pascua, lo que posiciona a esta provincia como “la primera productora” de España. Crespo ha explicado que el territorio almeriense casi ha triplicado su producción de esta planta en la última década al alcanzar los 3,5 millones. Carmen Crespo ha visitado junto a la alcaldesa de Balanegra (Almería), Nuria Rodríguez, una finca del grupo Solisplant dedicada a la producción de planta ornamental y que, entre otras especies, comercializa Poinsettia. Al respecto, la consejera ha destacado que las exportaciones andaluzas de flor cortada y planta ornamental ascienden a 115 millones de euros, montante que consolida a la región como líder española en venta internacional de estos productos. En concreto, las exportaciones de flor cortada de Andalucía ascienden a 21,5 millones de euros y las de planta ornamental, a 93,5 millones de euros. Respecto a su destino, estos productos andaluces se venden, principalmente, a Holanda, Francia y Alemania. La responsable de Agricultura ha firmado que “el sector agrario está siendo la base de nuestra economía al concentrar el 12% del PIB y el 10% del empleo” y ha subrayado “la relevante dimensión” que está adquiriendo la planta ornamental y flor cortada. Este subsector en concreto genera en Andalucía 5.000 puestos de trabajo cada año en las explotaciones dedicadas a su cultivo, a los que se suman otros 200 empleos por cada empresa comercializadora que interviene en el proceso. Ante esta situación, Crespo ha apostado por “ayudar a que siga creciendo y exportando” un sector que, como es el caso del invernadero balenegrense, cuenta con “unas de las infraestructuras más ecológicas de la Unión Europea al no necesitar calefacción y absorber CO2”. Por su parte, la alcaldesa de Balanegra ha destacado la relevancia de la agricultura para este municipio almeriense resaltando que “también es importante apoyar al sector de la planta ornamental”. Nuria Rodríguez ha agradecido la presencia de la consejera en “este fantástico invernadero” y ha mostrado su deseo de que esta sea “una buena campaña”. Respaldo al sector Durante la visita, Carmen Crespo ha recordado que el sector de la flor cortada es precisamente uno de los posibles beneficiarios de la ‘Medida 22’ del Programa de Desarrollo Rural (PDR) que pone a disposición de los andaluces la Junta para ayudar a paliar el impacto de la guerra en Ucrania. En concreto, a estos productores se destina un presupuesto de más de 2 millones de euros del total de 36,8 millones de euros de dotación de la nueva línea de subvenciones. Además de estos profesionales, también pueden acogerse a los incentivos los titulares de explotaciones de cítricos, viñedo para vinificación, caprino de leche, porcino, gallinas de puesta y pavos de engorde. Por otro lado, la consejera de Agricultura ha apuntado que desde el Gobierno andaluz se ha solicitado que el sector de la flor cortada y planta ornamental pueda también acogerse a las ayudas destinadas a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH). “Hemos pedido el reconocimiento al Estado y hemos solicitado a la Unión Europea que tengan la posibilidad de ser OPFH para contar en el futuro con recursos económicos ligados a fondos de crisis e innovación”, ha comentado Crespo, recalcando esta vía de trabajo como “nuestro objetivo común para el sector”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

