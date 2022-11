Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar David Bisbal llenará el Power Horse para celebrar veinte años de carrera viernes 18 de noviembre de 2022 , 15:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con la colaboración del Área de Cultura, el artista almeriense ofrecerá un espectáculo cercano a las tres horas que será retransmitido en directo en la plataforma Movistar Siempre al lado de los artistas y creadores almerienses, reforzado más si cabe en los difíciles tiempos de las restricciones pandémicas en los que programó más de cien espectáculos de músicos y compañías locales, el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería también estará una vez más al lado de David Bisbal, como ya hiciera en los exclusivos conciertos sinfónicos de hace un año y medio o en otras actuaciones a lo largo de sus veinte años de carrera como solista. Una cifra que se celebrará por todo lo alto este sábado, 19 de noviembre, en el Power Horse Stadium de los Juegos Mediterráneos, a partir de las 21.00 horas. El concierto cuenta también con la colaboración de Diputación Provincial y la Unión Deportiva Almería. La cita, que comenzará a las 21.00 horas y contará con varios artistas invitados muy destacados, agotó entradas en muy pocas horas, haciendo lo propio con las sucesivas ampliaciones de aforo. Además, el concierto se podrá ver en directo en cualquier parte del mundo gracias a la retransmisión en directo a través de la plataforma Movistar+. La emisión del concierto podrá verse en directo en Movistar+, a través de #0, y de Fest por Movistar Plus+. Tres horas en las que el artista repasará su trayectoria musical y sus temas más recordados, y contará con la participación de artistas invitados, entre otras sorpresas. David Bisbal es un artista que acumula más de 80 galardones nacionales e internacionales entre los que se encuentran 3 Grammy Latino, 3 Premios Billboard Latinos, 3 World Music Award y 2 Premios Ondas. Con 20 años de carrera en los que ha conseguido 11 Discos de Diamante y más de 5 millones de tickets vendidos de sus más de mil conciertos en todo el mundo en escenarios tan importantes como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid o el Olympia de Paris. Suma más de 3,5 billones de streamings de todas sus canciones y más de 1.2 billones de vistas de sus videos. David Bisbal es capaz de hacer felices a todos sus fans desde el escenario por su forma positiva y optimista de entender la música y la vida…. Además, es uno de los artistas españoles con más fans y seguidores en sus redes sociales, en las que alcanza los 25 millones. David Bisbal ha colaborado con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Miley Cyrus, Rocio Jurado, Rihanna, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, Sebastian Yatra, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Raphael, Juan Gabriel, Plácido Domingo, Aitana,TINI o Danna Paola entre otros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.