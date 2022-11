Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar David Pérez y Alejandro Leseduarte ganan el Rally Costa de Almería domingo 06 de noviembre de 2022 , 20:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El actual líder del Campeonato, José Antonio Aznar, abandona la prueba tras una salida de pista por lo que el título se decidirá en Jerez Pedro David Pérez y Álex Leseduarte lograron este fin de semana un brillante triunfo en el Rally Costa de Almería. El piloto granadino y el copiloto de Vícar dominaron con autoridad la prueba y suman así una victoria muy importante de cara al Campeonato de Andalucía. Se trata del cuarto triunfo que logran de forma consecutiva, lo que les sitúa junto a José Antonio Aznar en la lucha por el título que finalmente se decidirá en el próximo Rallye de Jerez. El `Rallye Costa de Almería’ cerraba ayer sábado su 47 edición con una jornada intensa en la que tanto Pérez como Leseduarte han demostrado su superioridad y han conseguido el triunfo con gran solvencia, aunque durante buena parte de la competición han librado una dura batalla con un José Antonio Aznar que, finalmente, se ha visto obligado a abandonar tras una salida de pista en el tramo 6. La competición arrancaba la noche del viernes con el primer tramo de Vícar donde Pérez hacía el scratch. Ya en la jornada sabatina los equipos comenzaron el primer tramo entre Níjar y Lucainena de las Torres, de poco más de 15 kilómetros, donde quedó de manifiesto que la victoria final iba a ser un mano a mano entre Pérez y Aznar. El granadino se impuso, pero sólo pudo sacar cuatro segundos a Aznar que intentó seguir la estela de su rival a pesar de no poder explotar al máximo la capacidad de su Porsche. Las diferencias ya fueron significativas y es que el jerezano Alberto García y Antonio Molina consiguieron la tercera y cuarta posición perdiendo casi un minuto con respecto a los dos candidatos al campeonato andaluz. La caravana puso, después de este primer tramo del sábado, rumbo a Benizalón donde se tomó la salida de un segundo tramo de 10 kilómetros con llegada en Benitagla. En esta ocasión, la igualdad fue aún mayor y Pérez superó a Aznar por décimas, mientras que el experimentado equipo formado por Juan Carlos Fuentes y José García Ferri lograron la tercera plaza, al igual que en el anterior tramo, lejos de los dos primeros. El tramo más largo de este Rally Costa de Almería fue el que transcurrió entre Cóbdar y Uleila del Campo, con algo más de 20 kilómetros, al que, al igual que el anterior, se le dieron dos pasadas. En la primera de ellas, Pedro David Pérez volvió a arañar unos segundos, cinco en concreto, a un José Antonio Aznar que siguió haciendo frente a las dificultades compitiendo de manera extraordinaria. Recuperó también el ritmo también Alberto García Mateos que consiguió un tercer puesto parcial que le situó en buena disposición para alcanzar plaza en el pódium. Tocó después deshacer el camino para volver a Benizalón y repetir una manga en la que la batalla entre Pérez y Aznar volvió a hacerse intensa y en el que el granadino apuró para conseguir otro triunfo por ocho décimas que le consolidó como líder a falta de tres tramos para terminar la competición. Los pilotos volvieron a marcharse a Cóbdar para hacer nuevamente esos 20 kilómetros que iban a ser definitivos. Pedro David Pérez volvió a marcar el mejor tiempo, mientras que Aznar sufrió una salida que le obligó a abandonar, de hecho, su Porsche tuvo que ser retirado de la vía. Juan Carlos Fuentes consiguió la segunda plaza, por primera vez en la jornada, y el jerezano Alberto García repitió entre los tres mejores.

Con el triunfo casi cerrado y cinco minutos de ventaja sobre el segundo clasificado, ahora Alberto García, David Pérez llegó al Ricaveral dispuesto a seguir mandando y firmó el mejor crono, dejando la emoción para el tercer puesto por el que luchaban dos pilotos locales como Antonio Molina y Cristian Parrilla, apenas separados por 14 segundos y haciendo tiempos muy similares en cada uno de los tramos. En el último tramo, el de Enix, ya no habría variaciones, con otra victoria parcial más para Pedro David Pérez, con Alberto García segundo y Cristian Parrilla, si bien Antonio Molina consiguió conservar su renta y hacerse con la tercera plaza en el pódium. Hay que destacar, además, el carácter de Juan Carlos Fuentes que tras una salida de pista consiguió reengancharse en el súper rally. A la conclusión del Rally Costa de Almería, el presidente del Automóvil Club Almería, José López Collado, hizo una valoración “muy positiva”, destacando que “hemos visto un gran espectáculo deportivo, con pilotos que lo han dado todo durante estas dos jornadas y un extraordinario ambiente por parte de los aficionados”. De igual forma, ha querido “agradecer a las instituciones y patrocinadores privados que han sumado su esfuerzo para que este evento haya podido ser un gran éxito”.

Copas y clases En la copa de promoción que organiza la Federación Andaluza de Automovilismo (Copa FAA) la victoria fue para José Luis Moreno y Aitor Cruz con Citroën Saxo, seguido en segunda posición por los cordobeses Juan Jesús Coca y Luisa Benítez con Audi A1 y de Juan Manuel Meléndez-Valdés y Francisco Pedrero en tercera posición con Suzuki Swift.

En categoría Junior nueva victoria para el almeriense Cristian Parrilla que ya es matemáticamente campeón esta temporada. En féminas el trofeo fue para copiloto almeriense Rocío Guerrero. De otro lado, en la Copa provincial de automovilismo `Diputación de Almería´ victoria en pilotos para Antonio Molina (Automóvil Club de Almería), Cristian Parrilla (Escudería Nejite Racing) fue segundo y Javier García (Automóvil Club Comarca de Níjar) fue tercero. Ya en Regularidad Sport victoria para el malagueño José Ignacio García Bejarano- ya es campeón de pilotos 2022- junto a José Casado al volante de Volkswagen Golf, seguido de Carlos Domínguez y de Miguel Ángel Puertas también con Golf y tercera plaza del podio para Manuel Fuentes y Antonio Pérez con BMW 2002. Finalmente, en Regularidad Clásica, nueva victoria para Francisco Milena y David Sánchez Milena -los de Moclín ya tienen asegurado el título- con Honda Prelude; segunda posición para Antonio Gabriel Flores y Gervasio Tapias con Mini Cooper y tercera para Jesús Martos y José Antonio Martos con Ford Sierra.



La última prueba del Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto y Regularidad tendrá lugar los próximos 25 y 26 de noviembre con motivo de la décima edición del X Rallye de Jerez, organizado por el Automóvil Club Jerez. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.