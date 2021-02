De cómo Cataluña y País Vasco influyen en las elecciones españolas

martes 16 de febrero de 2021

¿Qué ha pasado en Cataluña? ¿Cómo influye aquello en el resto de España y en concreto en Almería? ¿Qué está pasando en el centro y en la derecha españoles?



Son algunas de las muchas preguntas que se le vienen a cualquiera a la cabeza tras el desarrollo de las elecciones catalanas de este pasado fin de semana. Además de ésas y otras, a mí también se me viene otra, muy muy dura, pero creo que inevitable y que a todos nos urge responder: ¿es salvable la pertenencia de País Vasco y Cataluña a España? Y sobre todo, ¿es conveniente?



Ya advertía que es dura la cuestión, pero cada día estoy más convencido de que los españoles que amamos a nuestra tierra, pero que sobre todo creemos en un modelo de estado y de sociedad, hemos de empezar a hacernos.



No creo que nadie que eche una pensada mínimamente profunda al asunto podrá eludir una realidad cada día más patente: en Cataluña y País Vasco, la ciudadanía vota diferente al resto de España, por un lado porque hay un voto básicamente independentista, que al menos en Cataluña con seguridad supera el 50% de los participantes, que por supuesto no de los electores, y que en cuanto a cuestiones de gobernabilidad del Estado apoyan a la izquierda, hoy convertida en extrema izquierda, básicamente porque entienden que con el PSOE tienen mucho más fácil entenderse para conseguir la ruptura con España o, en su defecto, muchos más privilegios de los que ya tienen.



En números, Cataluña aporta en el Congreso y en la actualidad un total de 32 escaños entre independentistas y representantes de la extrema izquierda, incluyendo al PSOE, mientras que los partidos de centro y derecha sólo se ven representados en el parlamento de Madrid con seis diputados desde Cataluña.



En el País Vasco, la realidad es aún mucho peor: las fuerzas nacionalistas/independentistas y las de extrema izquierda, juntas, aportan al Congreso de los diputados un total de 17 diputados, por uno solo de los partidos de centro-derecha.



En ambas comunidades, los diputados independentistas son en este momento 10 sobre 18 en País Vasco y 23 sobre 38 en Cataluña, es decir, en total 33 sobre 56.



La suma total de las izquierdas extremas y los indepes en estos dos territorios españoles es, en esta legislatura de 49 sobre los 56. Esto quiere decir que, en la actual configuración de nuestro Congreso, sin variación alguna salvo la eliminación de las aportaciones de País Vasco y Cataluña, el actual gobierno social comunista tendría un total de 49 apoyos menos para llevar a cabo sus políticas e incluso para salir elegido.



Dicho de otra manera, si vascos y catalanes lograran la independencia que ansían más o menos la mitad de ellos, el Congreso pasaría a tener 56 escaños menos, es decir, 296, mientras que las fuerzas de izquierda e independentistas, unidas ahora en el ‘gobierno Frankestein’, perderían 49, mientras que la suma de PP, Vox y Ciudadanos se quedarán en 147, es decir, a dos de la mayoría absoluta. Repito una vez más que estoy reflejando todas estas cuentas según las elecciones del pasado año 2019, cuando se produjo el triunfo del PSOE y el apoyo de todos estos partidos cuya finalidad fundamental es romper el actual Estado español, o sea, sin encajar el desgaste que está teniendo dicho ejecutivo desde entonces.



La conclusión de esta ensalada de cifras es que, sin País Vasco y Cataluña, quienes creemos en una España sin inmigración ilegal, sin okupación de viviendas, sin cambios de sexo voluntarios de nuestros hijos, sin negación del derecho de elección en la educación, sin castigo permanente a las empresas, grandes o pequeñas, y a los autónomos y, en definitiva, sin el ataque sistemático a nuestro modo de vida, no siquiera veríamos en peligro ese modelo en los peores momentos electorales de los partidos de centro y derecha.



Y ahora, decidme. ¿es o no es al menos… para pensárselo?