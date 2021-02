Almería Las mejores rutas en bici por Cabo de Gata miércoles 17 de febrero de 2021 , 07:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Lo almerienses tenemos una joya a la vuelta de la esquina para disfrutar del aire libre; es la zona de Cabo de Gata, una de las áreas naturales mejor conservadas y más naturales que se pueden encontrar en toda Andalucía. Una de las posibilidades que tienes a tu alcance es recorrerlo en bicicleta. De esta manera, tendrás la oportunidad de disfrutar de la zona de una forma única. Consejos prácticos Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de salir con la bici por los caminos de Cabo de Gata son determinados aspectos que la propia web de turismo de Almería recomienda a cualquier visitante que quiera disfrutar del paraje. Para empezar, se debe tener siempre en mente que se trata de un espacio protegido, por lo que hay que cuidarlo y mantener el espacio lo más limpio posible. Cabe recordar que la Junta de Andalucía está haciendo un esfuerzo para crear senderos junto a las administraciones locales, por lo que los paseos no deberían plantear ningún problema. En cuanto al resto de consejos, pueden resumirse de la siguiente forma: Llevar protección solar

Llevar suficiente agua por la falta de puntos para beber

Extremar la precaución si se circula por la carretera

Disponer del equipamiento ciclista adecuado Por lo demás, de lo único de lo que hay que preocuparse es de dar forma a una buena ruta con la que disfrutar de los paisajes que este paraje natural regala a todos los almerienses, algo con lo que te vamos a ayudar a continuación. De San José a Mónsul Esta ruta es breve y tiene una dificultad baja, por lo que es adecuada para cualquiera que pueda y quiera pedalear un buen rato. Hacerla es suficiente para conocer algunas de las playas más famosas y buscadas por los turistas que acuden cada año a Cabo de Gata. Lo mejor de esta ruta es que la puedes hacer en solitario o en familia y, además, puedes ir parando en playas como Genoveses, Barronal o la propia Mónsul para disfrutar del entorno. De San José al Faro de Cabo de Gata Esta ruta es un poco más compleja. Se trata de un recorrido de nada menos que 27 km contando con un desnivel de 400 metros que se agudiza especialmente en determinadas zonas. Lo bueno es que vas a recorrer una serie de carreteras y senderos que se encuentran entre los que mejor vistas ofrecen de todo el paraje gracias a su elevación, así que no olvides la cámara de fotos para inmortalizar algunos recuerdos. Al terminar en el faro, tendrás a mano el Arrecife de las Sirenas, uno de los espacios más curiosos y buscados por todos los que visitan esta zona de Almería. Rodaquilar-Cortijo del Fraile Minas de oro abandonadas, pueblos fantasmas y el reconocible Cortijo del Fraile, todo esto es lo que te ofrece esta ruta. Además, se trata de un recorrido circular en el que acabarás en el mismo lugar en el que empezaste y que tiene una longitud de unos 15 km. Gracias a estos detalles, la ruta se puede hacer en cualquier estado de forma física e incluso junto a niños, ya que no tiene una exigencia demasiado alta en ningún sentido. En definitiva, Cabo de Gata es una gran experiencia se viva como se viva. Eso sí, la bici da la oportunidad de disfrutar de muchos de los espacios emblemáticos del paraje con comodidad y haciendo un poco de deporte para sentirse mejor.

