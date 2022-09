Sociedad Ampliar De espectáculos de arte a casinos: Una guía a los eventos top de América Escucha la noticia Desde su surgimiento, los casinos han sido lugares de esparcimiento y diversión para miles de personas que día a día visitan estos espacios. Tanto es su auge y versatilidad, que la oferta de atracciones ha trascendido el ámbito de los juegos de azar hasta llegar al mundo de los espectáculos artísticos. Si bien la aparición de nuevos casinos online han acaparado una buena parte del público amante de las apuestas, los casinos físicos aún gozan de relevancia. Una larga lista de artistas han aprovechado estos escenarios para ofrecer sus talentos al público. A continuación, hacemos un repaso por algunos de los eventos más importantes de América que han tenido lugar en casinos. Entre brillos y buena suerte El espíritu glamuroso de los casinos ha demostrado ser mucho más versátil de lo que aparenta. No solo sirve para atraer la buena suerte a quienes se aventuran a la infinidad de juegos que se ofrecen en las salas de estos recintos; también son el espacio ideal para artistas que buscan deleitar a la audiencia con espectáculos sorprendentes llenos de luces y de sorpresas. Frank Sinatra, Elvis Presley, David Copperfield, Siegfried y Roy, Elton John, Celine Dion, Britney Spears y Mariah Carey son tan solo algunos de los nombres que han desfilado por las tablas y las marquesinas de los casinos más importantes del mundo, con presentaciones que quedaron grabadas por siempre en la memoria de sus asistentes. Las residencias musicales Puede parecer curioso como los casinos de Las Vegas albergan juegos de azar y shows artísticos, pero lo cierto es que esta fórmula ha funcionado tan bien, que muchos artistas consagrados han elegido estos espacios para deleitar audiencias noche tras noche. A esta modalidad se le conoce como residencias musicales y consiste en una serie de conciertos hechos en un mismo escenario, el cual suele ser en alguno de los hoteles-casinos más prestigiosos de Las Vegas. Los primeros en ofrecer estos espectáculos consecutivos fueron Liberace en los años 40s y Sinatra en los 50s. Más tarde, Elvis Presley siguió el ejemplo ofreciendo 636 shows desde 1969 hasta 1976 entre el hotel Internacional y el Hilton Las Vegas. Cómo ellos, muchos otros exponentes de alto calibre han marcado la pauta en las noches de la imponente ciudad de Nevada, Estados Unidos. Noches mágicas de Casino La magia del casino va más allá de poner a prueba la suerte y ganar dinero sintiendo la adrenalina de los juegos de azar. Así lo demostró David Copperfield con el espectáculo de ilusionismo que durante 18 años brindó desde el escenario del MGM Casino. El mago más famoso de la era contemporánea hizo más de 8.000 presentaciones durante su residencia en Las Vegas, de las cuales recaudó alrededor de 850 millones de dólares. Sin embargo, no es el único que ha colmado de momentos mágicos los escenarios de la ciudad de las luces. Siegfried y Roy conquistaron al público americano con su carisma y habilidad para amansar a sus felinos en medio de espectáculos que llegaron a recaudar más de 500 millones de dólares en 5750 actuaciones, que tuvieron lugar en un periodo de 13 años. El par se retiró del espectáculo en 2010, tras un ataque de tigre en vivo y casi 30 años de éxitos. Las reinas de Las Vegas: Cher y Celine Dion Las cantantes se coronaron como dos de las artistas más prominentes de la historia del pop por sus impresionantes trayectorias que acumulan tantas décadas como logros. Estas divas no sólo han brillado por sus indiscutibles talentos, también se han destacado por la capacidad de reinvención que han demostrado, poniéndose a tono con el ritmo cambiante de las generaciones. Basta con decir que Cher recaudó más de 169 millones de dólares con los conciertos que ofreció entre 2008 y 2011. Mientras que Dion se coronó como la reina de las resistencias musicales con los 630 millones de dólares que hizo con los conciertos "Celine" y "New Day", los cuales ofreció entre los años 2003 y 2019. Eventos en la actualidad Actualmente, el hotel Tresure Island alberga una de las mejores funciones en Las Vegas: Mystère por Cirque du Soleil, dónde el grupo circense ofrece un espectáculo lleno de acrobacias, surrealismo y arte único en su estilo. Otro evento en vigencia es el de la compañía de danza Jabbawockeez, la cual se convirtió en el primer grupo de baile en tener su propio show en Las Vegas con M.Ü.S.I.C. Siguiendo el ejemplo de sus antecesoras, otro espectáculo que mantiene entusiasmado al público es el de Adele, quien llegó a la ciudad del pecado para cautivar audiencias con sus éxitos y su inconfundible voz. Con luminarias así, no es de extrañar que muchos de los casinos más importantes del mundo continúen sirviendo de escenario para los eventos top de América. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)