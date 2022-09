PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad Ampliar Recesión económica: Una oportunidad para el mercado cripto Escucha la noticia El mercado financiero de las criptomonedas representa una oportunidad para todos aquellos que esperan obtener ganancias significativas en periodos de tiempo no muy largos, pero, estamos ante una situación económica mundial que aunque las monedas digitales son (Immediate Edge) reguladas se estan viendo afectadas. El entorno económico que refleja tanto Estados unidos como Europa no es nada positivo, debido a que ambas economías estan en una lucha fuerte en contra del alza de la inflación. Aunque se trate de evitar el calificativo de recesión, es inevitable no considerarla ante un mercado tan convulsionado, en el caso delo sector de las finanzas y las inversiones no se puede dar solución con pañitos tibios, se debe ser claro y demostrar que las recesiones también son oportunidades. ¿Cómo afecta la recesión a las criptomonedas? Las criptomonedas desde el momento de su origen se consideraban instrumentos financieros que no podían ser vulnerados por el entorno macroeconómico de las finanzas tradicionales, pero, esta realidad cambio y dio un giro inesperado, debido a la crisis inflacionaria que actualmente estan atravesando las potencias mundiales. Estamos frente a una situación económica bastante convulsionada donde muchos analistas y especialistas económicos asumen que podría considerarse una nueva crisis, debido a los informes que se han emitido como por el ejemplo el PIB de Estados Unidos y los resultados trimestrales de las grandes industrias y el sector inmobiliario. El escenario no es nada alentador para los inversionistas que han destinado sus capitales para tratar de resguardar el circulante en una opción que parecía intocable por la inflación y esta eran las criptomonedas. Si vamos al pasado de las crisis que ha atravesado Bitcoin encontramos que durante el 2008 cuando se generó una de las crisis económicas más complejas para EEUU, fue considerado un activo de refugio, donde su principal atractivo erala `posibilidad de realizar transacciones sin la intervención de terceros. Allí fue donde se comenzó a considerar a las criptomonedas elementos financieros digitales que podrían contribuir a la estabilidad de las finanzas e inversiones de muchas de las grandes compañías de esta potencia mundial. El control de la economía por parte de los Bancos Centrales es el principal factor que hace que muchas personas sientan el manejo de sus inversiones y queden fuera del mercado financiero. Se pensaba que Bitcoin y las demás criptomonedas eran inmunes a las decisiones tomadas por parte de los Bancos Centrales y la inflación, pero, esta teoría fue derrumbada durante este primer semestre del año que recién culmino. La idea de invertir en el conocido oro digital no es una opción irrelevante, al contrario muchos de los inversionistas institucionales se mantienen a la expectativa de los cambios que vendrán puesto Bitcoin pudo tocar fondo pero cuando alcance su nuevo máximo podrían beneficiarse considerablemente. Recesión es igual a oportunidades Posiblemente estamos frente a un escenario de negación total en cuanto a la entrada de una recesión económica por lo complejo que esto resulta, no solo para la economía que lo sufre directamente sino por el efecto mundial. Una recesión indica una inflación constante y que lamentablemente puede resultar incontrolable, esta no es la primera vez que esto ocurre, solo que estamos ante un panorama mundial sumamente diferente donde existen alzas de precio a nivel energético, de petróleo y por supuesto de los productos en general. Existen una cantidad de factores que indican se pudiera estar iniciando una recesión y entre estos se encuentran la tasa de empleo, las caídas de la producción de las empresas, el aumento de las tasas de interés y su impacto sobre los préstamos hipotecarios lo que impactara sin ninguna duda también al sector inmobiliario. Todos estos elementos al unirlos se debe considerar un escenario global y si de algo se debe estar claro es que de las crisis siempre surgen oportunidades, es por ello que hemos visto recientemente como Bitcoin ha ido respondiendo ante las medidas tomadas por la Fed. Recientemente los analistas asumían que si la Fed se pronunciaba con una disminución de las tasas de interés en un 0.75% lo más probable era evidenciar el alza de las monedas digitales, en consecuencia que muchos inversionistas preferirían invertir en este tipo de activos que en un mediano y largo plazo les puede generar mayores rentabilidades. Conclusión Hemos visto recientemente un cambio de tendencia en cuanto a Bitcoin, donde quizás el mercado cripto se ve beneficiado, tras caídas drásticas durante todo los meses que van del 2022. Ingresa a Bitcoin-Prime trading system para obtener mayor información. A estas alturas las inversiones criptográficas deben ser evaluadas con mucho detenimiento, en consecuencia que la subida de precio es muy reciente se debe considerar un tiempo prudencial para poder invertir puesto que los mercados bursátiles y financieros son extremadamente vulnerables y cambiantes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

