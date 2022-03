Almería De la Fuente traslada a la Asociación de Ucranianos en Almería las nuevas medidas del Gobierno lunes 28 de marzo de 2022 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hasta el pasado viernes, más de 400 personas habían realizado los trámites para obtener la protección temporal que el Gobierno de España concede a los desplazados por la guerra en Ucrania El subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente, ha mantenido hoy una nueva reunión con las representantes de la Asociación de Ucranianos en Almería, a quienes ha trasladado las novedades del Plan de Acogida para desplazados ucranianos puesto en marcha por el Gobierno de España. Entre ellas, el programa de acogimiento familiar diseñado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en colaboración con la Fundación La Caixa. Este servicio conecta a las familias acogedoras con familias refugiadas en diferentes puntos del territorio. De momento, el plan, que se ha iniciado como una experiencia piloto, se ha puesto en marcha en las provincias de Madrid, Barcelona, Murcia y Málaga. Igualmente, en la reunión se han dado datos de los ciudadanos ucranianos que han solicitado ya la protección temporal, trámite que realiza exclusivamente la Policía nacional. Hasta el pasado viernes, más de 400 personas habían realizado esta gestión en la Comisaría principal de Almería. Por otra parte, en la reunión se ha señalado que una de las amenazas que enfrentan las refugiadas es la presencia de redes de tráfico de personas que ya están operando en países limítrofes. En este sentido, la Policía Nacional mantiene una estrecha comunicación con la Asociación de Ucranianos en Almería, para la inmediata detección de situaciones de este tipo. Igualmente, en el encuentro celebrado hoy en la Subdelegación, se ha trasladado a las representantes de la Asociación de Ucranianos en Almería que, en nota verbal, la Embajada de Ucrania en España ya comunicó el pasado 11 de marzo que ningún niño fuera de Ucrania podrá ser adoptado o confiado a la tutela de extranjeros, sin el consentimiento del Gobierno de Ucrania y sin el cumplimiento de la legislación vigente en ese país. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.