¿De qué trabajan los autónomos de Almería? Escucha la noticia Almería es una de las provincias españolas con más trabajadores autónomos, y eso se nota. Aunque hay aspectos generales que permiten considerar este dato como positivo, ya que demuestran la pujanza constante de la economía, no es oro todo lo que reluce. En Almería hay más de 61.500 autónomos, que para hacernos una idea, son 10.000 más de los que están en el Régimen Agrario, siendo la agricultura el motor principal de la economía provincial. Y con mucho, esta cifra está por encima de la que corresponde al Régimen del Mar, que no llega a mil, y a Empleados de Hogar, que no alcanzan los 2.500. Es precisamente esa razón, la gran cantidad de autónomos de la provincia de Almería, el motivo por el que ésta tiene la pensión media más baja de todo el Estado. Los autónomos suelen cotizar por la base mínima, y eso provoca que acaben teniendo pensiones muy bajas, o en algún caso, ninguna. Es fundamental llevar la cuenta de ingresos y gastos como autónomo de modo correcto por varias razones que vamos a detallarte a continuación, y que justifican sobradamente la necesidad de contar con una asesoría on line para ello. ¿Por qué una asesoría? La primera es porque debes conocer la realidad de tu negocio, que en ocasiones a los autónomos es algo que se les escapa, porque tienen en una misma cuenta lo personal y lo profesional, y les cuesta aclararse si está viviendo de los ingresos o de los ahorros. En esa misma línea te apuntamos lo de la pensión. Saber las consecuencias de la baja cotización, o cuando es el mejor momento para subirla, o para bajarla, o cómo quedará de protegida la pareja si ésta no trabaja y fallece el cotizante, son temas que una asesoría ayudará a aclarar. Otro motivo es Hacienda. Y no lo decimos solo por lo que concierne a las declaraciones que debe ir realizando a lo largo del año, sino porque los autónomos suelen ser víctimas de retrasos en los cobros o incluso de impagos, de tal forma que únicamente unos especialistas van a saber darle a estas situaciones los tratamientos adecuados para no incumplir la ley, evitar multas, sanciones, o recargos. De hecho, en este mismo año se han producido importantes cambios en el sistema de cotizaciones de los autónomos, que irán ligadas a los niveles de facturación, y no serán, por tanto, a criterio del trabajador. Otras modificaciones legales tienen que ver con las prestaciones que puede recibir en caso de cese de actividad, o por enfermedad, pero sin lugar a duda uno de los quebraderos de cabeza de muchos profesionales es saber a ciencia cierta qué pueden desgravarse, ya que no es fácil y en esto, cada día se ganan nuevos derechos, además de haber subvenciones y ayudas disponibles que la gran mayoría desconoce. On-line para todos Los autónomos de la provincia de Almería son, principalmente, personas que se dedican a la agricultura, que tienen una o dos hectáreas, y entre él y parte de la familia, o algún trabajador más, sacan adelante la producción. En este caso hay que conocer las mejores condiciones para tener en la Seguridad Social a la familia, y que en el futuro puedan tener una pensión digna, pero también cómo contratar a personal siendo autónomo. Otra buena parte de trabajadores lo hacen en el sector comercio y la hostelería, con una diferencia entre ambos. En el primero suelen se pequeños propietarios de tiendas, cuyos problemas administrativos se parecen mucho a los que hemos referido para la agricultura, pero en el segundo caso, los hay similares a los mencionados para comerciantes, pero también está muy destacada la figura del autónomo dependiente. En resumen, el autónomo tiene suficiente trabajo como para ocuparse también de la cuestión administrativa, y para eso es fundamental una asesoría, y que sea online es una ventaja, porque el autónomo no tiene horas, y debe poder enviar y recibir documentos, consultar dudas o pedir información, en cualquier momento y en cualquier lugar.