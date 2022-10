Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Manuel Sánchez Lucas gana el XVII Concurso de pintura rápida ‘Juan Ibáñez’ martes 25 de octubre de 2022 , 13:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El segundo premio recayó en Cristóbal León García y el tercer premio fue para Abraham Pinto Mendoza noticiasdealmería.com El artista almeriense Manuel Sánchez Lucas gana el XVII Concurso de pintura rápida ‘Juan Ibáñez’ que se celebró este domingo en Roquetas de Mar. El primer premio estaba dotado con 2.000 euros. El segundo premio dotado con 1.500 euros recayó en Cristóbal León García y el tercer premio dotado con 1.000 euros fue para Abraham Pinto Mendoza. El Accésit Asociación Cultural Proyecto Etcétera dotado con 500 euros fue para Miguel San Pedro Díaz; el Accésit Contenedores Ojeda con 450 euros fue para Rafael Carrascal García; el Accésit Asociación Cultural Proyecto Etcétera con 400 euros fue para Ana Sánchez Lucas; el Accésit Pastelería Cruz y García con 350 euros fue para Daniel Lavado Pérez, el Accésit Joyería Jota Ramón con 300 euros fue para Antonio Cantero y el Accésit Asociación Cultural Proyecto Etcétera con 300 euros fue para José María Sánchez Gutiérrez. En este certamen participaron Aquilina Gutiérrez, Lola García Hernández, José Carlos de las Veras, Juan Saavedra, María Salmerón, María de Mar de la Santa, Pedro Orozco, Pedro Iglesias, Jesús Cruz Gómez Isabel Alonso, Cristóbal León, Toño Moya, Pedro José Sánchez, Ana Sánchez Lucas, Manuel Sánchez Lucas, Antonio Cantero, Rafael Carrascal, Abraham Pinto, Federico Plasencia, Emilio Romero, Daniela Adamita, Tamara Carmona, José María Sánchez, Miguel San Pedro, Ramón José Sánchez, María Uladu, Alexandra Carrascosa, José María Sarabia, Mari Carmen García, Piedad Santamaría, Julio Gómez, María José Muñoz, Daniel Lavado, Vasiyliev Oleksandr y José Manuel Aznar. La entrega de premios tuvo lugar el mismo domingo por la tarde en el Edificio Polivalente El Puerto con la presencia del concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juan Carlos Muyor y la coordinadora de exposiciones del Ayuntamiento, Mariquina Ramos. Las obras premiadas pasan a ser propiedad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y de los patrocinadores que se reservan todos los derechos sobre las mismas, incluidos los de reproducción. Las obras no premiadas se retiraron ese mismo día por sus autores. El cuadro ganador podrá ser elegido para confeccionar el cartel anunciador del siguiente concurso, si lo estima oportuno la organización. El Jurado estuvo formado por personas entendidas de la cultura y el arte. Los integrantes fueron Aldo Luis Martínez Alberti (Licenciado en Bellas Artes y profesor de pintura), Adoración Ruiz Gorriz (presidenta de la Asociación Cultural Proyecto Etcétera y pintora) y Mariquina Ramos Díaz (Licenciada en Bellas Artes Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

