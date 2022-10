Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Foro sobre salud mental en Almería martes 25 de octubre de 2022 , 13:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Personas expertas de distintas universidades analizan experiencias prácticas en salud mental y apoyo social noticiasdealmería.com La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) y la Universidad de Almería celebrarán mañana, en la sala de grados del paraninfo de la Universidad, el Foro de participación ciudadana en salud mental dedicado, en esta ocasión, a diferentes aportaciones que se realizan desde la universidad y los programas de apoyo social. Este evento surge de la estrecha colaboración que mantienen desde hace años la Universidad de Almería con Faisem, a través del Proyecto Inclúyete, que promueve el desarrollo de actividades formativas de carácter inclusivo, especialmente en el ámbito del fomento del deporte para personas con problemas de salud mental y que cuenta con la colaboración del Consejo pro Salud Mental de Almería. La iniciativa incluye una jornada científica en la que personas expertas de distintas universidades andaluzas (Sevilla, Málaga, Huelva, Córdoba y Almería), junto con representantes de otras instituciones nacionales (como la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad Complutense de Madrid) debatirán diversas propuestas y formas de colaboración entre el ámbito universitario y los programas de apoyo social en salud mental en aspectos como los programas de rehabilitación psicosocial en la esquizofrenia, las aportaciones del arte y el deporte a la salud mental, nuevos enfoques terapéuticos, como son Diálogo abierto, etc. Igualmente, se comentarán diferentes formas de colaboración entre la universidad con instituciones sociales-sanitarias mediante Redes de trabajo, Contratos de investigación o Cátedras universitarias, entre otros

Evento deportivo Además, como actividad paralela, se desarrollará el evento deportivo y cultural denominado ‘Tiqui taca por la salud mental’ que cumple su séptima edición y reunirá a deportistas de toda Andalucía en una competición inclusiva de fútbol-7, atletismo y un clinic de iniciación a la nueva modalidad deportiva del pickleball. Esta actividad tendrá lugar hoy, de 16 a 18 horas, en el estadio de la juventud Emilio Campra y se completará posteriormente, a las 20 horas en el teatro Apolo, con la obra titulada Galloperro, centrada en la reforma psiquiátrica. Se trata de un encuentro abierto a la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas, interesados en estos temas que quieran conocer de primera mano estas iniciativas. Información detallada del programa se puede obtener en el siguiente enlace: https://incluyete.blog/congreso/ y www.faisem.es. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.