De Rabat a Estambul (con lacayos en Moncloa y Bruselas)

"El lobby marroquí en España se llama PSOE". Periodista Javier Otazu, delegado en Marruecos de la Agencia EFE dieciséis años.

El Estado español se ha convertido en el único lugar del mundo donde los políticos, en vez de ser meros gestores con un programa que cumplir, nos fuerzan a tragarnos a diario sus paridas, televisadas en los noticiarios al desayunar. En esta patética y rancia corrala de sainetes 2.0 nos aburren los divos y primadonnas, hasta el hartazgo, con el 'ingenioso' zasca que le propinó fulano a mengana en el Parla-miento de la Carrera de san Jerónimo. Con sus banalidades reseñadas en 'ruedas de prensa' del estilo a las de Zimbawe o Bielorrusia, en las cuales sedicentes periodistas amamantados con 'publicidad institucional' fingen dar trascendencia sublime a cada una de sus sandeces. Y todo alternado con la timoscopia de las amañadas encuestas en las que parece que la aceptación de los 'líderes', de papel cuché, sube o baja según les sienta de bien posar de chupacámaras o relamemicros, el color de ternos y corbatas, el tinte de pelo y los modelitos. Se percibe la podredumbre del régimen del 39/ 78 bis con un Banco Azul que se dedica con impudicia a ¡¡¡legislar!!!, usurpando las funciones del Senado, tras el parche del autodenominado 'tribunal constitucional', sin conseguir restañar la hemorragia de una democracia fallida. Si encima añadimos que el último bastión para contener los abusos del Ejecutivo totalitarista, sin respetar la indispensable Separación de Poderes, bascula sobre cúpulas de jueces y fiscales ¡elegidos por cuotas de partidos!, y sin que se les aplique a algunos un proceso penal por Traición en caso de servir a intereses extranjeros, como los del Vaticano, en el ejercicio de su magistratura, resulta comprensible que aquí sólo falte jurar los sacrosantos principios del movimiento nacional por parte de neotribunales de orden público. Así perdemos de perspectiva lo fundamental. No garantizada su independencia obedecer a un Estado supone precipitarse al abismo. ¿En Españistán a nadie le importa que ¡una exministra!, Trujillo, más conocida como Caracerda, cobrando generosa pensión de nuestros impuestos, se esté dedicando a oficiar de mamporrera política del majzen (la casta) de gerifaltes de Rabat, junto con sus matones, con absoluto desprecio de la población autóctona desde hace medio milenio de las ciudades andalusíes de Ceuta y Melilla? Damos por roto el 'consenso' constitucional si la pútrida P$OE abandona a los hermanos de nuestras ciudades norteafricanas. Exigimos un plan defensivo para la recuperación de las ciudades andalusíes colonizadas - por el brutal militarismo y la corrupción de la ilegítima monarquía alauita - de Fez, apoyando la soberanía del Rif al igual que los peones inmigrantes de palacio vindican la de Catalunya; y preparándonos para liberar también Tetuán manu militari... en caso de seguir hostilizando a sus pobladores con estrategias de zona gris como en las Ciudades Autónomas, donde los esbirros fascistas del sultanito espolean la delincuencia, el gamberrismo y la violencia. Represión con la que pretenden acallar, en un país ajeno, al gran periodista Ignacio Cembrero por vía del acoso legulesco (deben pensar los marro$ioni$ta$ que aquí las Leyes están como en Tel Aviv, para hacer desaparecer a los palestinos). Hacemos un llamamiento urgente al Alma Guanche de Kanaryas. No olvidad que después de haber vendido a los amasighen saharauis, los gerifaltes imperialistas avarientos codician los recursos de vuestras aguas territoriales, y al igual que en Ceuta y Melilla pretenden actuar con la impunidad que trae la miseria de sus jóvenes deportados en pateras, embrutecidos por el absolutismo. Recordad que los siervos del tirano expulsan a los esquizofrénicos de los psiquiátricos, exoneran a los facinerosos de las cárceles, subvencionan el fanatismo de algunos imames sociópatas, a cambio de que partan al exilio en el Estado español con el fin de lastrar su economía... ¡Echadlos al mar y ayudad activamente en su defensa a los rifeños (Hirak), mauritanos, tuareg y saharauis para que se defiendan de esa tiranía imperialista genocida, muy arrogante contra civiles desarmados por la espalda y unos cobardes frente a los argelinos, quienes no se arredran y saben darle a su oligarquía cleptocrática de su propia medicina de gorilas sanguinarios! Al no haber ofrecido la menos explicación por el criminal abandono a la población saharaui, ciudadanos con DNI y tarjeta de la Seguridad Social cuando invadieron sus territorios históricos en 1975, el gobierno de la P$OE no puede seguir en Moncloa tras las próximas elecciones. Como puede verse en relación a la falta de respuesta a los mezquinos desafueros de su exministra, Trujillo la Caracerda, a la que ni siquiera han amonestado - no ya retirarle la mamandurria estatal o desterrarla -, la P$OE representa espurios intereses foráneos que descalifican por completo a ese partido cortesano de Rabat. Las bases yanquis de Rota y Morón expresan otra muestra más de la ignominia: Washington está cebando un conflicto armado en el Magreb vendiéndoles armas, entrenando al potencial ejército agresor de una atroz dictadura que encarcela, tortura y mata disidentes. ¡Gringos degenerados, go home, volved a casa! ¿Y qué decir del neo-otomanismo de pacotilla de Erdogan? Ese supuesto 'amigo de todos', en realidad de nadie, ha provocado una inflación de ¡un 80%! que le desautoriza por completo, dado su desastre económico. Con su aventurerismo belicoso desde Trípoli a Azerbaiyán, el 'califa' de opereta fumigakurdos, amenaza de paso a los griegos, con su expansión naval por el mediterráneo (Mavi Vatan, imperial 'patria azul' irredentista). Se permite incluso espolear el armamentismo marroquí con sus drones Baryaktar (cuyos componentes electrónicos son anglo-norteamericanos... el yerno del sátrapa Recep, el Conquistaor, fabrica la carcasa y se lleva las comisiones). ¿Cómo un Estado de la OTAN, teórico aliado, persigue desestabilizar el noroeste africano, poniendo en peligro la seguridad del Estado español, con la complicidad del baboso inepto Sánchez? Por no hablar de que siguen comprando petróleo a Rusia para revenderlo a Europa, con absoluta desvergüenza, importándole los masacrados civiles ucranios casi tan poco como las oprimidas mujeres mártires de Irán. ¡Fuera Turquía de la OTAN y económicamente de la UE ya, veremos lo que tarda Moscú en montar una base en el Bósforo mucho mayor que la que posee en Tartús (Siria)! ¿Cómo es posible que este pretendido soberano imperial, su majestad el finiquitaperiodistas, lleve ya en el machito del poder la friolera de casi veinte años, emulando a su colega y socio Putin? Podrían tener con los andalusíes lazos culturales y materiales de todo tipo, enriquecedores para toda la humanidad, pero deben considerarnos 'raza inferior', como Goebbels, quien tenía por modelo a Kemal Atatürk.

¿Borrell, continúas ahí, o no te dejan tiempo las cenitas con caviar y Dom Pérignon vintage? Deben salir baratos los funcionarios europeos en Bruselas y Estrasburgo, para que estén mirando para otro lado, carcajeándose los elitistas nórdicos al constatar que, en la periferia 'sur' de los parias, las preocupaciones de los indecentes politicastros no alcanzan más allá de descubrir si el pulpo podrá ser animal de compañía, o si unas ministrillas de medio pelo actúan de plañideras vedettes montándoselo de ofendiditas. Indiquemos en cafeterías y bares que no queremos más propaganda-basura centralista en los telerreceptores. Desconectemos en nuestras casas la televisión desde donde nos manipula la canalla corrupta e infame que chupa del Estado para humillarnos. Apaga la barbarie institucionalizada de la muerte. Enciende la vida y, al fin... Respira.

Al Hakam Morilla Rodríguez
Coordinador Nacional de Liberación Andaluza
Colectivo para la memoria y la identidad de Andalucía