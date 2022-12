Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Investigado por comprar una carretilla robada valorada en 22.000 euros viernes 02 de diciembre de 2022 , 09:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil localiza y recupera en Níjar (Almería) una carretilla elevadora (valorada en 22.000 euros) que fue sustraída de una finca de Roquetas de Mar (Almería) La Guardia Civil de la Comandancia de Almería esclarece el robo de una carretilla elevadora (valorada en 22.000 euros) sustraída de una finca de Roquetas de Mar (Almería) e investiga la persona que la alquila como autor de un delito de Receptación, de igual manera identifica al autor del robo y arrendador de la misma como autor de los delitos de Robo con Fuerza y Receptación. Esta investigación está enmarcada dentro del plan que desarrolla la Guardia Civil de la Comandancia de Almería en la prevención y resolución de aquellos delitos contra el patrimonio cometidos en la provincia. Esta investigación se inicia en agosto de 2021 cuando la Guardia Civil de Almería es conocedora mediante denuncia, que en una finca del municipio de Roquetas de Mar (Almería) han sustraído una carretilla elevadora, valorada en 22.000 euros, a los pocos días de ser adquirida por su propietario. El personal de la Guardia Civil, tras recoger todos los indicios y datos disponibles, inicia una ardua investigación que consiste en la inspección de fincas e invernaderos ubicados en la provincia, susceptibles de usar este tipo de maquinaría. Como fruto de esta ardua y minuciosa investigación, la Guardia Civil de Almería, localiza y recupera la carretilla elevadora, que está siendo utilizada para labores agrícolas en una finca invernada del término municipal de Níjar (Almería) y se procede a la investigación del propietario de la finca, que alega tener un contrato de arrendamiento de la carretilla, como autor de un delito de Receptación. La investigación continúa abierta a efectos de localizar al arrendador (ya identificado por la Guardia Civil) que alquiló la carretilla al investigado como autor de los delitos de Receptación y Robo con fuerza. Las diligencias instruidas junto con el investigado se ponen a disposición del Decanato de los Juzgados de Instrucción de Almería. Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería se recomienda, que cuando tengan que alquilar maquinaría u otro tipo de herramienta, soliciten al arrendador la documentación o justificante de propiedad, de igual manera también se recomienda realizar el correspondiente contrato de arrendamiento. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

