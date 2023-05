Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) De Rodalquilar a Carboneras Joaquín Abad Más artículos de este autor Por martes 02 de mayo de 2023 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En 1987 se declaró parque natural el complejo minero de Rodalquilar, en Almería, lo que hacía imposible que se volviera a extraer oro en la zona, a pesar de su rentabilidad. Lo sospechoso es que, igual que en Rodalquilar, otras zonas mineras ricas en oro, como Las Médulas en el Bierzo o los casi quinientos yacimientos en Asturias, no serán explotados. La UNESCO los va clasificando como parques naturales, lo que imposibilita su explotación futura. Y es que los oligarcas que controlan el precio del oro a nivel global, desde sus lujosos despachos en el London Gold Market Fixing Limited, financian generosamente a funcionarios de Naciones Unidas para que tramiten la declaración de Parques Naturales en las diferentes zonas mineras por todo el mundo, como Roșia Montană en Rumanía, por poner un último ejemplo. Así, sólo se extrae desde las zonas que ellos controlan en África con mano de obra esclava. La UNESCO es el brazo de estos oligarcas que se encargan de clasificar como Parque Natural las zonas mineras que deben ser selladas para siempre. Parece evidente que los poderosos tienen su propia hoja de ruta y con ayuda de funcionarios en organismos internacionales modelan el mundo y deciden dónde se extrae la riqueza y dónde no. Y el sector minero es fundamental. A esta altura de la historia, las teorías de la conspiración global parecen evidentes y es posible que cientos de oligarcas, herederos de ciertas familias, estén tras muchas decisiones que empobrecen a la población porque a ellos les interesa. En muchos países somos pobres porque los de arriba así lo han decidido. Y puestos a buscar tentáculos, hay cierta mano negra que parece interesada en que, por ejemplo, se paralice el proyecto turístico de El Algarrobico, en Carboneras, probablemente porque a alguien no le parece bien que dicha zona se desarrolle turísticamente. Greenpeace fue la mano que meció la cuna. Una organización recomendada y financiada por George Soros. Ahí lo dejo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Joaquín Abad Periodista 239 artículos Todos los firmantes