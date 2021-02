Debut de Las Tortugas con el corazón de Las Leonas

domingo 14 de febrero de 2021 , 19:08h

Extraordinario inicio del equipo femenino de Unión Rugby Almería a pocas horas de marcharse la Selección Española, anfitrión y tercero de la primera convocatoria del Torneo Promoción Copa FAR 7s

El contacto no pudo producirse entre Las Leonas y Las Tortugas por el sistema de máximo hermetismo con el que el combinado nacional estuvo en Almería, la famosa burbuja, necesaria en los tiempos actuales de pandemia, pero el solo hecho de saber que se tenían aquí fue toda una inspiración para las chicas de la sección femenina de URA. Así se pudo ver en el transcurso, el pasado fin de semana, de la primera concentración de las que se compondrá el Torneo de Promoción Copa FAR 7s este año 2021. Debut para los equipos andaluces en Almería, en el Juan Rojas, y brillante jornada de alto nivel, mostrando la buena salud del oval andaluz. Siete equipos en liza, con el renovado de Las Tortugas codeándose con lo más granado de la región, y un resultado final extraordinario para las jugadoras almerienses, conquistando una meritoria tercera plaza.

Cargada de un lógico orgullo, Cristina Romero, vocal de Rugby Femenino en la directiva de URA, dejó patente el gran logro cosechado en la doble vertiente, la organizativa y la de rendimiento deportivo: “Para mí ha sido un gran éxito poder reunir a siete equipos más de toda Andalucía en estas circunstancias, y haber disfrutado de esta jornada de buen rugby, pero a su vez hay que destacar que la mayoría de nuestras chicas no llevan mucho tiempo jugando, pese a lo cual Las Tortugas volvieron a demostrar que juegan a un alto nivel”. La directiva no tuvo problema en desvelar el secreto de esto último: “Tenemos una plantilla de jugadoras comprometidas y con una actitud envidiable, con ganas de aprender, mejorar día a día y demostrar lo que valen”. Romero dejó claro su optimismo de cara al futuro: “Si seguimos así, preveo un campeonato en el que disfrutaremos mucho y conseguiremos grandes resultados”.

Desde luego que el comienzo fue brillante para el equipo dirigido por Matías Lomboglia, medio de melé del primer equipo masculino de URA, y por Gonzalo Pérez, centro de la formación de División de Honor B. Además, y como añadido a ello, colabora en algunos entrenos también el primer entrenador del líder del Grupo C, Hernán Quirelli ‘Falu’, que se ha encontrado un gran entusiasmo en un grupo de jugadoras que avisa con sacar en breve a nombres destacados del oval andaluz y español. Loli Castellano, su capitana, lo sabe, pero prefiere eso de ir paso a paso, con firmeza y con ilusión, sin restar mérito a un primer logro como el conseguido: “Quedar terceras en el primer torneo, después de haber estado sin competir un año completo… estoy muy orgullosa de todo ese gran trabajo, del esfuerzo y de las ganas que mostramos el pasado sábado, pero esto solo acaba de empezar, y seguiremos entrenando y creciendo juntas para poder luchar por el primer puesto en las próximas competiciones”. Las demás convocadas fueron Ana Carrillo, Irene Botella, Daniela Saavedra, Alba Asensio, Alba Martínez, Raquel Rodríguez, Laura Valencia, Esther Mateo, Victoria del Campo, Carmen Garrido, Andrea López, Claudia Melero, Ana Luque, Leonor Ocaña, Amaia Valverde, Luz Rodríguez y Teresa Ríos, en selección andaluza.

Ya en este arranque de temporada, jugando en casa, se mostró brillo, y eso sin poner techo. Solo Universidad de Sevilla con los dos equipos que presentó al torneo quedó por delante de Unión Rugby Almería, que a su vez adelantó en la tabla clasificatoria final a Holmes Sotogrande Estrecho, Bahía’89, Universidad de Granada y Marbella, por ese orden. Las cruzadas debutaron con un amplio 0-37 sobre Bahía’89, partido inaugural de la jornada, y después cedieron por 7-24 frente a Universidad de Sevilla B. Lo siguiente, tras haber plantado cara con un equipo mucho más hecho en frente, fue perder de nuevo contra Universidad de Sevilla, el ‘A’, por un claro 25-0 que no restó motivación a URA, sino todo lo contrario. De hecho, regresó a la senda de la victoria en el encuentro que iba a definir el puesto final, doblegando a Estrecho por 12-5 en un encuentro de gran emoción. En total, las unionistas hicieron diez ensayos y encajaron otros diez.

Para Miguel Palanca, presidente del club, hay igualmente motivo para sentir un tremendo orgullo del papel Las Tortugas, acopladas a la modalidad de seven y que llaman a la puerta de las selecciones por méritos propios: “Para esta junta directiva es imprescindible la consolidación de lo conseguido hasta ahora, así como continuar con el crecimiento de la sección femenina de URA; la apuesta que hacemos va a ir a mucho más cada año, el equipo que tenemos es joven y ha tenido muchas rotaciones los últimas temporadas, pero siempre es un orgullo para nosotros que siga tan unido y comprometido en todas y cada una de las facetas del club, y con los entrenamientos”. El presidente cruzado lo ha avisado: “Hay mimbres para tener jugadoras de alto nivel en poco tiempo, lo que vamos a ver y vamos a disfrutar con ellas”.

Se tiene todo para brillar con acento andaluz y, por qué no, español, un grupo amplio, el compromiso necesario, juventud… “a poco que acomoden y orienten su preparación, obtendrán unos grandísimo resultados”. Palanca, que no lo ha dudado en ningún momento, ha facilitado otro dato muy importante del interés que despierta: “Fue la primera vez que un torneo de este tipo se retransmitió en directo por streaming y ha tenido una amplísima cobertura de las de 5,5 horas de emisión de partidos ininterrumpidamente, con más de 2.200 visualizaciones” de varios rincones del país, incluso. Además, “todos los equipos agradecieron el alto nivel organizativo, pese a la situación de pandemia”, y el presidente no se ha olvidado de agradecer el apoyo de uno de los colaboradores del torneo: “Se distribuyeron entre todos los equipos naranjas y ‘pepinos snack’, donados por Anecoop”. Al término, el tercer tiempo tuvo que ser una bolsa picnic, todo a modo de manejar lo mejor posible la crisis sanitaria.