Tras dos tropiezos llega el mayor reto de todos

sábado 25 de febrero de 2023 , 12:14h

Muy por encima del 80, en la ultimísima jugada, siete minutos después de estar el tiempo cumplido, llegó el ensayo madrileño y así se dio la vuelta al marcador. Hasta ese fatídico momento el 18-15 suponía acariciar una auténtica machada, pero se escurrió la victoria de entre los dedos tras una defensa extenuante ante la presión insistente del líder. URA estaba completo, eso sí, y a partir de ahí fue cuando precisamente se comenzaron a encadenar las lesiones. La del hombro de Pocho se produjo justo en esa última jugada, quedándose en dique seco un buen número de partidos. El 18-22 final fue más cara que meros puntos.

Ahora ambos equipos vuelven a verse las caras en el mismo escenario, el Juan Rojas, pero el momento actual beneficia más a Alcobendas Rugby. Y es que ya lo dijo Hernán Quirelli ‘Falu’ en la previa al inicio del Grupo Élite, que el único al que le llegaba el fondo de plantilla para afrontar la dureza final y el desgaste es al club madrileño. Los demás iban a depender mucho de las lesiones. Ese es el gran lastre de Unión Rugby Almería, no solo para sacar un bloque competitivo al campo, ni para completar la convocatoria, sino para preparar bien cada uno de los partidos durante la semana. El nivel de entrenamientos se ve mermado.

Tras dos tropiezos consecutivos, el primero en casa en un mal partido frente a L’Hospitalet y el segundo a domicilio sin aprovechar ventaja numérica casi todo el tiempo, llega el reto más difícil. Alcobendas Rugby marcha segundo, pero es el único con dos victorias de dos y bonus ofensivo en ambas. Va por detrás del Gesalaga Okelan Zarautz, pero por solo un punto y los donostiarras habiendo jugado un partido más. En sus dos partidos en Élite ha sumado, exactos, 100 puntos, mientras que ha encajado solo 13, o lo que es lo mismo, ha anotado 15 ensayos y ha recibido uno. Son cifras muy rotundas sobre su superioridad.

En la primera jornada vencieron por 7-45 a Sant Cugat, autor de ese único try ya casi al final del partido, descansaron en la segunda y en la tercera dieron un golpe sobre la mesa, otro más, con el 55-6 sobre Getxo. No es otro cosa sino la continuidad respecto a lo firmado en la primera fase, en la que consiguió once de once victorias con 8 puntos bonus ofensivos. Se le escaparon solo tres, con los que habría presentado la tarjeta perfeta, uno frente a URA. El líder no había visto antes que tuviese una victoria más comprometida que en el Juan Rojas, y de hecho algún error cruzado muy al final le permitió meterse en cinco metros.

‘Falu’ ha insistido en “el equipo más en forma y el proyecto más apuntado hacia el ascenso” al referirse a Alcobendas. Se asume “la dureza del partido” y, por lo tanto, “el desafío es muy importante”, entre otras cuestiones porque “nosotros no estamos en nuestro mejor momento ni físico, ni anímico, ni rugbístico”, dicho literalmente por el técnico. Ante esta situación, “el trabajo se está enfocando en eso, en recuperar el ánimo y levantar el nivel de juego”. Le preocupa que “hubo muchos errores defensivos en el último partido y ahora nos enfrentamos a un rival de mucha más entidad, con un plantel mucho más largo”.

Alcobendas “está haciendo rotaciones desde el principio” mientras que URA no ha tenido esa oportunidad, “jugando más o menos con los mismos jugadores, y eso sumado a las bajas que hay, que no se pueden recuperar todavía”. Hernán Quirelli ‘Falu’ ha deseado “que en algún momento del torneo se pueda tener a todos”, algo que por ahora no es posible, así que lo que se puede hacer solo es “intentar no olvidar que queremos disfrutar de esta parte de la temporada, jugar contra los mejores de División de Honor B e intentar hacerlo lo mejor posible”.

Se viene “el partido más duro de la temporada”, que se intentará afrontar “de la mejor manera, conscientes de nuestras limitaciones y de lo complicado de este duelo, pero dándolo absolutamente todo y estando unidos los 80 minutos”. La clave es que “esa diferencia de proyectos y de extensión de plantilla se puede reducir en 80 minutos, como se vio en el partido de la primera fase, si bien no estamos en el mismo momento, pero sí en intentar recuperar las sensaciones, el disfrute del juego y de competir contra este tipo de rivales; lo daremos todo”.

El señor Roger Parera dirigirá el encuentro, un colegiado de División de Honor que hace tres temporadas pitó una derrota de URA por 5-34 frente a Pozuelo. En la 2018/2019 estuvo en la victoria cruzada por 16-13 frente a Extremadura y en la de Alcobendas frente al mismo rival, en su caso por 38-0. En la 17/18 pitó el duelo entre ambos, un 13-25 de los madrileños sobre los almerienses, pero sobre todo se recuerda la peor derrota encajada por URA, un 82-0 en el campo de Arquitectura. En la máxima categoría, el curso pasado, arbitró otro triunfo de Alcobendas, esa vez un 46-10 contra La Vila.