Almería Decepción en la Mesa del Ferrocarril tras la visita de Ábalos lunes 22 de marzo de 2021 , 15:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Desde la plataforma ciudadana, expresan su gran decepción ante el hecho de que el responsable de Fomento, le haya dado la espalda a sociedad civil de Almería en su primera visita como Ministro a nuestra provincia





La Mesa del Ferrocarril no oculta su gran decepción y lamentan de que en su primera visita a Almería, el Ministro José Luis Ábalos desde que tomó posesión hace ya tres años como responsable de Fomento,no haya tenido en su agenda ni unos minutos, para sentarse a hablar con la plataforma ciudadana que le ha reiterado en los últimos años en multitud de ocasiones su interés en sentarse hablar sobre el futuro ferroviario de la provincia. Apostando por una visita institucionalizada y dándole la espalda a la sociedad civil de Almería de la que ya forman parte 2018 organizaciones e instituciones.



La Mesa tenía previsto esa posibilidad y hace una semana que le remitió al Jefe de su Gabinete, un dossier de 8 páginas, donde se le planteaba al Ministro su preocupación por cuestiones que desde la plataforma piensan o que hay que darles solución en el corto plazo o en su caso desbloquearlas y darle un impulso como es la ejecución de los tramos del AVE en la provincia.

Parón en las obras del AVE

También expresa su preocupación ante el hecho evidente del parón en la ejecución de los tres tramos de alta velocidad que se están construyendo en la provincia de Almería.



A modo de ejemplo denuncian que de los 36 viaductos y los dos falsos túneles que se deberán construir, al día de la fecha no se ha comenzado con ninguno y que en teoría para la finalización de las obras quedarían pocos meses pero la realidad es que en el Tramo Pulpi-Vera adjudicado el 31/01/2019, con 30 meses de ejecución han pasado 24 meses, restan 6 para su teórica finalización. Lo mismo ocurre con el Tramo Los Arejos-Nijar adjudicado el 28/03/2019, con32 meses de ejecución han pasado 22 meses, restando 10 meses para la entrega de obras. Finalmente el Tramo Nijar-Río Andaráx adjudicado el 21/04/2019, con 32 meses de ejecución han pasado 21 meses, restando 11 para su finalización. Lo que evidencia que los tramos del AVE lleva acumulados unos retrasos que perjudican seriamente a los intereses económico de la provincia de Almería. A lo que hay que añadir la segunda fase de integración en la capital aún sin definir y con graves desencuentros en cuanto a alternativas y a las vías de financiación, que desde la Mesa se piensa que deben ser los PGE las que la financien.



Tampoco han visto mucha concreción por parte del Ministro en cuanto a la futuras obras de Conexión con la línea del AVE por Granada, para la Mesa es prioritario que se le dé continuidad a esta línea entre Almería y Granada, lo que le podría dar un gran impulso al eje transversal andaluz, llamado a conectar todas las capitales de esta autonomía, la más poblada de España, además de resolver su conexión con Madrid.



Respecto al futuro uso de la Estación la Mesa siguen planteando que sea ferroviario, cuestión está que ha sido refrendada por más del 85% de los cientos de ciudadanos que participaron en la encuesta que se llevo acabo en el pasado mes de noviembre, por lo que plantean que Adif tendrá que aclararles si la Estación será la puerta de entrada para la ciudad y sí el Ayuntamiento estaría de acuerdo, pudiendo aprovechar éste determinados espacios de la misma par usos culturares.

Concretar un plan cronológico y económico

Finalmente desde la plataforma ciudadana plantea que el Ministro debe hablar claro y ser honesto,con una provincia que ha sido maltratada ferroviáriamente durante las tres últimas décadas , ante la promesa de que la Alta Velocidad llegaría a Almería para el año 2023, ahora el Ministro ahora habla de los años 2025-2026, cuestión está que la Mesa cuestiona y que no se acaba de creer, ya que, aún ni siquiera se ha licitado los tramos de la alta velocidad entre Totana y Pulpí a lo que hay que añadir el gran retraso que acumulan los tramos del AVE en Almería.



Creen que es necesario hacer publico un cronograma que venga a definir los tiempos reales que quedan aún, para que llegue la alta velocidad a la provincia. Garantizándose como ha ocurrido en los PGE del año 2021,las futuras provisiones de cantidades en los presupuestos de los próximos años suficientes para cumplirlos. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.