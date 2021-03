Sucesos Declarado un incendio forestal en el paraje La Alcubilla de Gérgal miércoles 17 de marzo de 2021 , 20:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Activados medios aéreos





El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía (Plan Infoca) trabaja para sofocar el fuego que se ha declarado en el paraje de La Alcubilla en Gérgal (Almería) en el que actúan medios terrestres y aéreos.



Los trabajos en la zona se iniciaron a las 19,10 horas en la zona afectada, la cual presenta "cierta complejidad" por la disposición de pendientes y material susceptible de combustión.



En concreto, actúan en el lugar del siniestro 16 bomberos forestales, un técnico de operación, un agente de Medio Ambiente, un camión autobomba y un helicóptero de transporte y extinción MA1.

