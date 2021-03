Economía Almería lidera las exportaciones andaluzas en enero miércoles 17 de marzo de 2021 , 19:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Crece la diversificación de mercados, con incrementos del 32% a EEUU, del 1,8% a China, del 79% a Japón y del 1.125% a Taiwán Las exportaciones de Andalucía alcanzaron el pasado mes de enero los 2.223 millones de euros, con un saldo positivo de la balanza comercial con el exterior de 325 millones de euros, fruto de la diferencia con los 1.898 millones que importó. Un superávit comercial que multiplica por 12 al que registró en enero de 2020, de 27,3 millones, y que contrasta con el déficit comercial que presentó España en su conjunto en el primer mes de 2021, de 1.769 millones, con una tasa de cobertura del 93%, inferior hasta en 24 puntos a la andaluza, del 117%. La factura exportadora que presenta Andalucía en enero supone una bajada del 17,2% respecto al mismo mes de 2020, inducida por dos fenómenos que están afectando intensamente al comercio internacional: los efectos sobre la economía de la Covid-19 y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya efectiva en el mes de enero, que provoca una caída de las ventas andaluzas al país del 28%, hasta los 142 millones, después de meses de fuerte crecimiento a finales de 2020, antes de que entrasen en vigor las nuevas medidas de exportación a este mercado. Por su parte, las importaciones experimentaron un descenso del 28,6% hasta los 1.898 millones, lo que permite a Andalucía arrojar un superávit de 325 millones en enero, con una tasa de cobertura del 101%. Por contra, el conjunto de España sufre un déficit de 1.769 millones de euros, debido a unas exportaciones que bajaron un 11,4% en este primer mes, hasta los 20.498 millones, y unas importaciones que cayeron un 16,5%, hasta los 22.267 millones, lo que genera una tasa de cobertura del 93%, ocho puntos menor que la andaluza. Efecto Brexit El principal motivo del descenso de las es la ralentización de la economía mundial provocada por la COVID-19, que ha producido una drástica caída de los precios y demanda de combustible y materias primas industriales e incide, asimismo, de manera decisiva, en el ámbito aeronáutico, sector estratégico para Andalucía. Esto se refleja en el comportamiento de capítulos de gran importancia en la factura internacional andaluza, como los combustibles y aceites minerales, que suponen el 11,3% del total, pese a que sus ventas bajan un 29,7%. Tal es así, que el descenso de las exportaciones andaluzas en enero de 2021, del 17,2%, se reduce en 3,3 puntos, hasta el 13,9%, si se tienen en cuenta sólo las exportaciones no energéticas (1.964 millones de euros), es decir, excluyendo el capítulo de combustibles y aceites minerales. A los efectos del COVID se une la entrada en vigor en enero de 2021 de las nuevas condiciones para exportar a Reino Unido, tras su salida efectiva de la UE. Se trata del quinto mercado mundial de Andalucía, al que las exportaciones se incrementaron considerablemente en los últimos meses de 2020 (+9,9% interanual en noviembre y un +4,4% en diciembre), debido al efecto ‘acopio’. En enero de 2021, una vez se ha materializado el nuevo escenario, ha finalizado ese ‘acopio’, dando lugar a un descenso interanual del 28%, con 142 millones de euros en ventas. Recuperación del aceite de oliva y capítulos industriales En enero, destaca la recuperación de las exportaciones de grasas y aceites animales y vegetales, tercer capítulo en ventas, con un 7,8% más hasta los 190 millones. De ellos, 153 millones corresponden a aceite de oliva, cuyas ventas recuperan su tono en el mercado internacional al subir un 9,5%, debido al fuerte tirón del mercado estadounidense, en el que crecieron un 84%. También se incrementaron de forma notable las ventas de dos capítulos industriales que se encuentran entre los más exportados de Andalucía, los minerales, escorias y cenizas, octavo capítulo exportador, que duplicaron sus ventas (+130%) hasta los 87 millones; y el de productos químicos, situado en séptimo lugar, que subió un 39% hasta los 92 millones. Con todo, el primer capítulo en ventas en enero de 2021 fue el de legumbres y hortalizas, con una factura de 475 millones, el 21,4% del total, pese a que sufrió una bajada del 6%; al que le sigue el de los combustibles y aceites minerales, con 252 millones, el 11,3% y un descenso del 29,7%. En cuarto lugar, se posicionaron las frutas, con 175 millones, el 7,9% del total y una caída del 6,2%; seguidas de los aparatos y material eléctrico, con 106 millones (4,8%) y descenso del 21,8%; y cobre y sus manufacturas, que bajaron un 12,6% hasta los 93 millones. En noveno lugar, se situó el capítulo de fundición, hierro y acero, con 73 millones (3,3%) y caída del 4,2%; y como décimo capítulo más exportado, se posicionan las materias plásticas y sus manufacturas, con 47 millones (2,1%) y una bajada del 9,6%. Diversificación: crecen las ventas a EE.UU. y China El sector exterior andaluz registra un mejor desempeño en mercados no europeos en el primer mes del año, arrojando importantes crecimientos en destinos de América, Asia y África con los que aumenta la diversificación de las exportaciones de la comunidad. De este modo, entre los diez primeros mercados destaca, en sexto lugar y primero no europeo, Estados Unidos, en el que las ventas se incrementan un 32%, hasta los 134 millones, el 6% del total, impulsadas por las exportaciones de aceite de oliva, que en este mes suben un 84% hasta los 36 millones; y de combustibles y aceites minerales, que, tras no registrar ventas en enero de 2020, facturó 25,3 millones en 2021. También muestra un comportamiento positivo otro mercado estratégico para el sector exportador andaluz, China, en décimo primer lugar con un alza del 1,8%, hasta los 41 millones. Asimismo, las exportaciones avanzan notablemente en otros tres destinos asiáticos: Taiwán, décimo segundo mercado mundial, en el que las ventas se multiplican por 12, hasta los 39 millones; Japón, en décimo cuarta posición, donde se elevan un 79%, hasta los 31 millones; y Corea del Sur, décimo sexto, con un 1,4% más de exportaciones hasta los 23 millones. Asimismo, destaca el avance de las exportaciones en Nigeria, en décimo séptimo lugar, donde se triplican hasta alcanzar los 20,9 millones; Turquía, en décimo octavo, con una subida del 61% hasta los 20,9 millones; Finlandia, en décimo noveno, con un aumento del 61% hasta los 18,9 millones; o Suecia, que crece un 13,6% hasta los 33 millones. En cambio, en enero de 2020 descendieron las exportaciones andaluzas a Alemania, su primer mercado exterior, un 29,6% hasta los 309 millones (13,9% del total); Francia, con un 13,4% menos, hasta los 230 millones (10,4%); Italia, con un descenso del 11,1% hasta los 203 millones (9,1%); Portugal, que baja un 15,5%, hasta los 153 millones (6,9%); Reino Unido, con un 28% menos hasta los 142 millones (6,4%); Países Bajos, que registra un descenso del 16,9% hasta los 129 millones (5,8%); Marruecos, con una bajada del 7,7% hasta los 102 millones (4,6%); Bélgica, que cae un 9,2% hasta los 70 millones (3,1%); y Polonia, con un descenso del 9,7% hasta los 55 millones (2,5%). Seis provincias arrojan superávit En enero de 2021, seis provincias andaluzas alcanzaron superávit de su balanza comercial. Fueron todas salvo Cádiz y Huelva, cuyas balanzas comerciales están absolutamente condicionadas por las importaciones energéticas que entran a través de sus puertos para abastecer a Andalucía y buena parte de España. Córdoba incrementó sus ventas al exterior un 10% hasta sumar 168 millones, el 7,6% del total, con un superávit de 60 millones, beneficiada por el impulso de las ventas de aceite de oliva. La provincia que registró el mayor superávit comercial en enero fue Almería, con 372 millones, la cual se colocó también como primera exportadora de Andalucía, con 531 millones, el 23,9% del total, aunque sus ventas bajaron un 5,5% por las menores exportaciones de legumbres y manufacturas de piedra y yeso. Huelva fue la segunda provincia exportadora de Andalucía en enero, con 410 millones en ventas, el 18,5% del total y un descenso del 6,6%, por la afectación de las ventas de frutas y de combustibles; mientras que Cádiz se posicionó como la tercera, con 403 millones, el 18,1% y un descenso del 24,3%, perjudicada también por el desplome del precio de los combustibles. En cuarto lugar, se situó Sevilla, con 321 millones, el 14,4% y un superávit de 11,6 millones, aunque cayó un 41%, afectada por la paralización del sector aeronáutico. Le sigue Málaga, con 181 millones, el 8,2% y un superávit de 32 millones, pese al descenso del 22,3% provocado por el retroceso de los capítulos textiles. Granada vendió bienes por 111 millones (4,9%) y presentó un superávit de 50 millones, con una leve bajada del 0,8% interanual, sobre todo por la caída del capítulo de máquinas y aparatos mecánicos; y Jaén, con 98 millones (4,4%), arrojó un superávit de 22,5 millones, aunque tuvo un descenso del 10,5% en sus ventas, protagonizado por los aparatos y material eléctrico y el aceite de oliva. Estos datos se derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Estos datos se derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

