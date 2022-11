Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía El MITMA solo lleva pagados el 2,20% de su principal inversión en Almería viernes 04 de noviembre de 2022 , 07:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se trata del enlace de Viator cuyo inversión presupuestada es superior a los 15 millones de euros El Gobierno central, a fecha 31 de agosto, solo ha pagado el 2,20% de la principal inversión que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, tiene previsto para la provincia de Almería en 2022, según los datos consultados por Noticias de Almería Así, el enlace de Viator, que supone la prolongación de la A-92 hasta la ciudad de Almería, y la conexión con la A-7, ya fue contemplado al menos en 2020 y en 2021 en los Presupuestos Generales del Estado, pero no se hizo nada. Recogido también en 2022 con la misma cuantía, 15.100.000 euros, es la inversión estrella de un Ministerio que tiene una previsión total para la provincia de 15.600.000 euros. Este proyecto, además, es la mayor inversión directa del Estado en la provincia, excluyendo las que realizan ADIF u otros entes. Cuatro meses antes de terminar el año en curso, el Gobierno solo ha pagado 329.164,45 euros, aunque tiene compromisos por 2.893.587,33, lo que supone el 20% del total. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

