Capital La dirección del Hospital Torrecárdenas se reune con la alcaldesa de Almería jueves 03 de noviembre de 2022 , 18:21h Con el objetivo de continuar con la colaboración existente en materias como la movilidad e infraestructuras del recinto hospitalario y su zona de influencia El equipo directivo, encabezado por el director gerente, Manuel Vida, del Hospital Universitario Torrecárdenas ha mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, y las concejalas Ana Martínez Labella (Urbanismo e Infraestructuras) y Sacramento Sánchez (Servicios Municipales) para continuar con la colaboración existente en diferentes puntos, como la movilidad e infraestructuras del recinto hospitalario o los planes futuros de la Universidad de Almería para la construcción de la Facultad de Medicina en un solar propiedad del Ayuntamiento de Almería que se encuentra en terrenos muy próximos al Hospital Universitario Torrecárdenas. En la línea de la colaboración "fluida y constante" entre ambas partes se han analizado los horarios de los autobuses municipales que llegan hasta el hospital, así como el servicio de lanzadera puesto en marcha por el centro hospitalario para unir el Hospital Universitario Torrecárdenas con el Centro Comercial Torrecárdenas, que ha cedido más de 500 plazas de aparcamiento, de manera gratuita, ante el déficit histórico en esta materia que existe en el recinto sanitario y sobre el que la dirección gerencia del centro hospitalario almeriense está trabajando.

