Delegados de CSIF en El Acebuche se manifestarán en Madrid

martes 20 de abril de 2021 , 13:29h

Para demandar avances en la Ley de la Función Pública Penitenciaria







Los delegados de CSIF en El Acebuche participarán este jueves, 22 de abril, en las movilizaciones convocadas bajo el lema #MerecemosRespeto en demanda de avances en la Ley de la Función Pública Penitenciaria que tendrá lugar en Madrid. El sindicato, junto con representantes de otras organizaciones sindicales de este ámbito, se concentrará ante la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para reclamar “avances reales” en la tramitación y entrada en vigor de dicha normativa.



CSIF, que es el sindicato más representativo en el Sector de la Administración General del Estado (AGE), se suma a dicha movilización para exigir al Ministerio del Interior que incorpore al borrador de la Ley de la Función Pública Penitenciaria las mejoras pendientes que la central sindical lleva reclamando desde 2018.



En concreto, CSIF recuerda la urgencia de que la nueva Ley resuelva algunas de las carencias que sufren los centros penitenciarios, como la falta de personal, las agresiones a los profesionales, el no reconocimiento del personal de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad, la configuración de una nueva estructura de cuerpos penitenciarios, la promoción profesional, una nueva carrera administrativa, partidas económicas que incorporen modificaciones salariales, el principio de indemnidad o la defensa jurídica de los profesionales, entre otras.



CSIF considera que el borrador que plantea el Ministerio “es un documento totalmente vacío porque no contempla plazos ni una elemental memoria económica, por lo que no lo avalaremos con nuestra firma con su redacción actual, ni lo apoyaremos ante ningún grupo parlamentario ni lo defenderá ante ninguna instancia”.



“Este sindicato apuesta por una Ley que salga adelante, pero no a cualquier precio, al mismo tiempo que no vamos a convertirnos de ninguna manera en cómplices del lavado de cara que la Administración trata de vendernos con la excusa de una supuesta modernización de los centros penitenciarios que nadie ve por ningún lado”, recalca CSIF.