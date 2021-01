Sucesos Ampliar Desalojados 50 vecinos por un incendio en el garaje de un bloque en El Parador de las Hortichuelas domingo 24 de enero de 2021 , 10:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







Medio centenar de vecinos ha tenido que ser desalojado en la noche del sábado a causa de un incendio registrado en el garaje de un edificio de seis plantas en El Parador de las Hortichuelas, localidad de Roquetas de Mar (Almería).



El fuego se originó a las 21,30 horas en el garaje subterráneo de un bloque de viviendas de seis plantas ubicado en la calle de la Fabriquilla, según ha informado en un comunicado Emergencias 112.



El Teléfono de Emergencias 112 recibió entonces varios avisos de particulares que alertaban de la presencia de un intenso humo que obligó al desalojo de todos los vecinos, en torno a unas 50 personas.



Hasta el lugar se desplazaron para la extinción del incendio los Bomberos del Consorcio del Poniente, además de Policía Local, Guardia Civil y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).



Según informan fuentes de Bomberos al 112, a causa de la acción de las llamas ardieron colchones, enseres de madera, sillas y ropa que se encontraba en el rellano del garaje del edificio. Además, el humo se extendió por todo el edificio por lo que fue necesario el desalojo durante la intervención y la ventilación de las viviendas. Todos los vecinos han podido regresar a sus domicilios tras concluir el trabajo de los operativos.



En cuanto a daños personales, dos mujeres tuvieron que ser asistidas en el lugar: una de ellas por crisis de ansiedad y otra por un esguince de tobillo, sin que ninguna precisara traslado a centro sanitario. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.