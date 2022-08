Sucesos Ampliar Desalojados en prevención dos edificios por un incendio de vivienda en Cuevas de Almanzora sábado 27 de agosto de 2022 , 15:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Policía Local informó de que entre 50 y 80 personas fueron evacuadas, si bien tras la extinción del fuego pudieron regresar Dos edificios han sido desalojados en prevención por el incendio de vivienda registrado esta pasada madrugada en la localidad almeriense de Cuevas de Almanzora, en el que no ha habido heridos, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. Minutos antes de las 2:30 horas, la Policía Local informó al 112 de un incendio de vivienda en la calle Bella Dorita. La Guardia Civil, también desplazada al lugar, indicó que ya se había desalojado un edificio, aunque el fuego se había propagado a otra vivienda próxima, por lo que iban a desalojar otro edificio. Efectivos de Bomberos del Levante sofocaron el fuego, que se había localizado en una vivienda antigua conjunta a otra nueva, viéndose más afectada la primera. Dos habitaciones quedaron calcinadas. Los servicios de emergencia evacuaron en prevención los dos edificios, entre 50 y 80 personas, según indicó la Policía Local, si bien pudieron regresar, a excepción de los inquilinos de las dos viviendas afectadas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

