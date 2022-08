Capital El Paseo de Caballos y Carruajes luce el sábado de Ofrenda a la Patrona sábado 27 de agosto de 2022 , 15:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los caballos y carruajes han estado situados a primera hora en las cercanías de la Virgen del Mar y después han pasado por el Paseo de Almería El segundo sábado de Feria tiene esa mezcla de alegría y tristeza que da el despedirse de casi diez días de festejos. El brindis de una despedida que siempre está llena de deseos de encuentros para el próximo año, especialmente después de dos años de ausencia por la pandemia. Así ha ocurrido hoy también con el Paseo de Caballos y Carruajes, que ha participado de nuevo en esta actividad organizada por la Asociación de Jinetes y Amazonas. Tras unos años en los que había combinado su presencia en el recinto de la Vega de Acá y el centro de la capital, ya de manera definitiva, la bella tradición equina, que se ha mantenido constante en la ciudad a lo largo de los años, ha tenido su lucimiento en el centro, protagonizando decenas de fotos de almerienses y turistas, siempre cuidando el bienestar de los animales y su exposición al calor, con varios abrevaderos en el Paseo de Almería para que estuvieran hidratados en todo momento. Los caballos, jinetes, amazonas, carruajes y enganches han paseado por el Paseo para deleite de aficionados y neófitos en la materia. Turistas y visitantes han valorado el material de construcción del carruaje, su antigüedad, estado de conservación, limpieza y presentación de los animales y coche, concordancia de guarniciones empleadas con la vestimenta del cochero y lacayos y vestimenta de los ocupantes. Los caballos han contado con un paseo de carruajes habiendo participado también en la ofrenda floral a la Virgen del Mar y, por ello, realizaron un paseo pasando por la Rambla y calles Rueda López, Paseo, Plaza Emilio Pérez, Calle Gerona, Real-Gravina hasta llegar a la Plaza Virgen del Mar. Francisco Hueso, tesorero del club, valoró en la inauguración de la pasada semana “el apoyo del Ayuntamiento”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

