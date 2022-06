Sucesos Ampliar Desaparecen de El Ejido un padre y sus dos hijos menores jueves 09 de junio de 2022 , 22:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se trata de una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Gádor por unos "hechos que ocurren en Sabadell" La Guardia Civil y la Policía Nacional investigan la desaparición de un hombre de 42 años y sus dos hijos de 10 y 13 años, después de que se perdiese su rastro el pasado 16 de abril en el municipio almeriense de El Ejido. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han indicado que es el instituto armado el responsable de esta investigación, si bien desde la Comandancia de Almería se ha precisado que la investigación corre a cargo de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Desde la Comisaría Provincial de Almería de la Policía Nacional se ha apuntado que se ha presentado una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Gádor (Almería) por unos "hechos que ocurren en Sabadell", aunque sin concretar más al respecto. Por su parte, la Policía Local de Granada ha informado en sus redes sociales de que los tres "pudieran estar en Granada o en su área metropolitana", solicitando que se contacte con las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de tener cualquier dato sobre su paradero. El Centro Nacional de Desaparecidos (CND) ha emitido las correspondientes alertas de la desaparición del padre, Antonio Manuel Perdigón Bermúdez, y los dos menores, Manuel y Héctor Perdigón Sánchez, indicando que los tres desaparecieron en abril en El Ejido. La asociación SOS Desaparecidos se ha hecho eco de esta alerta, precisando en el cartel correspondiente a los niños que éstos "pueden ir acompañados" de su progenitor.

Según indican el CND y SOS Desaparecidos, Antonio Manuel Perdigón Bermúdez tiene 42 años, mide 1,70 metros y pesa 90 kilos. Tiene "complexión normal", pelo castaño y ojos marrones. Héctor y Manuel Perdigón Sánchez tienen 13 y 10 años, respectivamente, "complexión corpulenta", pelo castaño y corto y los ojos marrones. El primero mide 1,50 metros y pesa 60 kilos y el segundo 1,40 metros y 50 kilos.

